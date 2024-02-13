"Хлопки и грохот": протестные настроения в России будут нарастать, – Юсов (видео)

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, радикализации и протестов в российских республиках станет больше. Кремль по-настоящему закручивает гайки, не прикрываясь демократическими процедурами.

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Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов прокомментировал события в РФ в преддверии мартовских президентских выборов и отметил рост протестных настроений в регионах. Об этом сообщает телеканал "Ми Україна".

"Решили даже отказаться от какой-то имитации альтернативы и пропаганды. Мы видим, что и без того достаточно невинные альтернативы обрубаются. И это означает, что гайки по-настоящему закручивают полностью, даже не прикрываясь демократическими процедурами", — отметил представитель ГУР, добавив, что "все оформлено: диктатура и тирания в полном смысле этого слова".

По его мнению, следствием такой внутренней политики станет распространение протестных настроений и радикализации в РФ.

Андрей Юсов — о текущем положении в РФ (с 12: 39)

"Если не давать альтернативу, то даже в таких недемократических средах, как современная Московия, у людей закончится терпение", — уточнил представитель ГУР.

По его словам, наблюдаются отдельные проявления и в российских республиках.

"В конечном итоге, часть тех "хлопков" и грохота, которые мы наблюдаем в РФ, она уже происходит благодаря тем же протестным настроениям внутри РФ", — добавил Юсов.

Напомним, что президент США Джо Байден призвал Конгресс немедленно одобрить помощь Киеву. По словам главы Белого дома, у украинских защитников на передовой заканчиваются боеприпасы, при этом российская армия продолжает атаковать.

Также сообщалось, что РФ может начать масштабное наступление после "выборов".