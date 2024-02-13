"Бавовна і гуркіт": протестні настрої в Росії наростатимуть, — Юсов (відео)

За словами представника ГУР Андрія Юсова, радикалізації та протестів у російських республіках побільшає. Кремль по-справжньому закручує гайки, не прикриваючись демократичними процедурами.

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Представник ГУР МО України Андрій Юсов прокоментував події в РФ напередодні березневих президентських виборів і відзначив зростання протестних настроїв у регіонах. Про це повідомляє телеканал "Ми Україна".

"Вирішили навіть відмовитися від якоїсь імітації альтернативи та пропаганди. Ми бачимо, що й без того досить невинні альтернативи обрубуються. І це означає, що гайки закручують повністю, навіть не прикриваючись демократичними процедурами", — зауважив представник ГУР, додавши, що "все оформлено: диктатура і тиранія в повному розумінні цього слова".

На його думку, наслідком такої внутрішньої політики стане поширення протестних настроїв і радикалізації в РФ.

Андрій Юсов — про поточний стан в РФ (з 12:39)

Представник ГУР зазначив, що якщо не давати альтернативу, то навіть у таких недемократичних середовищах, як сучасна Московія, у людей закінчиться терпіння. За його словами, спостерігаються окремі прояви й в російських республіках.

"Зрештою, частина "бавовни" і гуркоту, які ми спостерігаємо у РФ, вона вже відбувається завдяки тим самим протестним настроям усередині РФ", — додав Юсов.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден закликав Конгрес негайно схвалити допомогу Києву. За словами глави Білого дому, в українських захисників на передовій закінчуються боєприпаси, при цьому російська армія продовжує атакувати.

Також повідомлялося, що РФ може почати масштабний наступ після "виборів".