"Основной удар был по роддому": появились новые подробности обстрела Селидово (фото)

В медучреждении на момент удара находились почти 200 человек. Десятки пациентов — в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области.

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Российские оккупанты нанесли удар по больнице и дому в городе Селидово Донецкой области. В настоящее время известно о трех погибших. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Тяжелая ночь в Селидово на Донетчине. Враг обстрелял медицинское учреждение и дом. Пострадало 15 человек: 3 погибли (среди них ребенок и беременная женщина), еще 12 — ранены (из них 4 ребенка)", — проинформировал министр.

Он добавил, что обстрел произошел около часа ночи 14 февраля. Основной удар был по родильному отделению. Всего в медучреждении на момент удара находились почти 200 человек. Десятки пациентов — в тяжелом состоянии. Их доставили в другие медучреждения области.

"Спасателям удалось спасти 6-месячного ребенка. 6 человек, среди которых также есть ребенок, получили ранения. Из-под завалов изъяты тела 3 человек, среди них — ребенок 2015 года рождения. Кроме того, российские военные ударили по жилому 5-этажному дому. Разрушен полностью целый подъезд. Одного человека спасли из-под завалов, 6 человек получили ранения. Среди них — 3 ребенка 2007, 2011 и 2016 годов рождения", — сообщил Игорь Клименко.

Напомним, что в результате попадания по больнице в Селидово получил ранения 6-месячный младенец. Среди жертв — девятилетний мальчик и нерожденный ребенок.

Ранее сообщалось, что в РФ начали массовую дезинформационную кампанию, относительно потерь ВСУ во время обстрела "полигона в Селидово" .