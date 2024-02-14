"Основний удар був по пологовому": з'явилися нові подробиці обстрілу Селидового (фото)

У медзакладі на момент удару перебували майже 200 людей. Десятки пацієнтів — у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області.

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Російські окупанти завдали удару по лікарні та будинку в місті Селидове на Донеччині. На цей час відомо про трьох загиблих. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Важка ніч у Селидовому на Донеччині. Ворог обстріляв медичний заклад і будинок. Постраждали 15 людей: 3 загинули (серед них дитина та вагітна жінка), ще 12 — поранені (з них 4 дітей)", — проінформував міністр.

Він додав, що обстріл стався близько першої ночі 14 лютого. Основний удар був по пологовому відділенню. Загалом у медзакладі на момент удару перебували майже 200 людей. Десятки пацієнтів — у важкому стані. Їх доправили до інших медзакладів області.

"Рятувальникам вдалося врятувати 6-місячну дитину. 6 людей, серед яких також є дитина, отримали поранення. З-під завалів вилучені тіла 3 людей, серед них — дитина 2015 року народження. Зокрема, російські військові вдарили по житловому 5-поверховому будинку. Зруйновано повністю цілий підʼїзд. Одну людину врятували з-під завалів, 6 осіб отримали поранення. Серед них — 3 дітей 2007, 2011 та 2016 років народження", — повідомив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що внаслідок влучання по лікарні в Селидовому отримало поранення 6-місячне немовля. Серед жертв — дев'ятирічний хлопчик і ненароджена дитина.

Раніше повідомлялося, що в РФ почали масову дезінформаційну кампанію щодо втрат ЗСУ під час обстрілу "полігону в Селидовому".