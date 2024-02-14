Производство БМП-1АМ "Басурманин": сколько бронемашин в год получает ВС РФ, — Коваленко

Эксперт отметил, что российские предприятия сорвали общий заказ на восстановление 145 машин старых БМП-1 после консервации и модернизации до варианта 1АМ "Басурманин".

Related video

Вооруженные силы РФ в 2023 году получили от корпорации "Уралвагонзавод" 131 единицу БМП-1АМ "Басурманин". А на 2024 год запланированы поставки 150 таких машин. Об этом 13 февраля сообщил в соцсетях военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, российские предприятия сорвали общий заказ на восстановление старых БМП-1 после консервации и модернизации до модификации 1АМ "Басурманин" на 145 машин. Но даже с учетом срыва незначительного заказа, фактически в объеме 12 бронемашин в месяц, российская армия заказала 150 новых БМП-1АМ.

Коваленко отметил, что по верифицированным данным за время полномасштабного вторжения РФ украинскими силами было уничтожено, повреждено и затрофеено 47 БМП-1АМ "Басурманин". При этом согласно неофициальным данным, речь идет о потерях около 100 единиц такой бронетехники.

Кратко о модернизированном БМП

Проект модернизации БМП-1 до варианта "Басурманин" предусматривал замену только отдельных агрегатов при сохранении всех прочих элементов конструкции. Согласно российским источникам, корпус и внутренняя компоновка осталась без изменений.

"БМП-1АМ "Басурманин" это модернизация БМП-1 от 2018 года с БМ от БТР-82А и двигателем УТД-20С1 на 300 л.с. Также эти машины получили комплекты защиты верхней полусферы башни, средства снижения заметности и генераторы шума ЛГШ-6892, — пишет Коваленко.

Что касается вооружения, то данная бронемашина оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А72, которая может вести огонь боеприпасами разных типов. При этом ее скорострельность составляет 330-350 выстрелов в минуту, а эффективная дальность огня зависит от типа цели и достигает 3-4 км. Также имеется стандартный 7.62-мм пулемет ПКТМ и несколько пусковых установок типа "Туча".

Важно

Бойцы 58-й бригады захватили редкую российскую БМП-1АМ "Басурманин" (видео)

В целом "Басурманин" унаследовал недостатки базовой БМП-1, а именно, — не самые высокие характеристики основного орудия, в том числе ограниченные углы наводки, что негативно сказывается на выполнение некоторых боевых задач.

Ранее сообщалось, что на украинских фронтах появились российские БМП-3. В частности, на Купянском направлении эти боевые машины пехоты в основном ведут огонь из закрытых позиций, опасаясь попасть под удар украинских противотанковых средств поражения.