Десять процентов от всех беженцев: сколько украинских мужчин сейчас находятся в ЕС, – СМИ

По данным журналистов, самым распространенным способом уклонения от мобилизации является получение фальшивых медицинских заключений за взятку.

Related video

Мужчины призывного возраста составляют около десяти процентов от всех украинских беженцев в Европе. Об этом говорится в выпуске итальянской газеты Corriere della Sera от 14 февраля.

Сообщается, что пограничная служба ежедневно информирует о попытках незаконного пересечения границы. Как отмечают журналисты, некоторые мужчины переплывали холодные реки и прятались в транспорте с двойным дном.

Важно

"Компактно сложился": мужчина пытался пересечь границу под сиденьем автомобиля (фото, видео)

При этом самым распространенным способом уклонения от службы является получение медицинских заключений коррупционным путем. Таким образом мужчины стают обладателями документов о принадлежности в категории лиц, для которых предусмотрена отсрочка от службы.

По оценкам СМИ, на данный момент за границей могут находиться около 650 000 украинских мужчин призывного возраста. Авторы публикации подчеркнули, что это приблизительно десять процентов от всех украинских беженцев в Европе.

Статья Corriere della Sera об уклонении от мобилизации Фото: Corriere della Sera

Напомним, 14 февраля в ГПСУ сообщили, что в Карпатах нашли тело мужчины, который пытался незаконно перейти границу с Румынией. Пограничники отметили, что в горах сошла лавина, что утруднило поисковую операцию.

Ранее, 8 февраля, в ГПСУ заявили, что группа из 40 нарушителей пыталась попасть в Венгрию на микроавтобусах. Это рекордная по количеству группа нарушителей, задержанная во время полномасштабного вторжения России в Украину.