На затонувшем БДК "Цезарь Куников" могли быть вооружение и техника, — ГУР

В перехваченном украинской разведкой разговоре оккупантов российский пилот подтверждает, что от большого десантного корабля ЧФ РФ осталось "маслянистое пятно".

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Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило радиопереговоры россиян с места уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников". Разговор российских военных разведчики опубликовали в Telegram.

Качество записи не самое лучшее, но удается разобрать, что оккупанты подтверждают уничтожение "Цезаря Куникова".

"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", — констатирует российский пилот.

По данным разведки, место крушения десантного корабля осматривают российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Ретранслирует информацию военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.

"Большой десантный корабль "Цезарь Куников" в течение десяти дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки, (так называемого "слипа"), с которой оккупанты осуществляют загрузку кораблей военным вооружением и техникой, — добавили в ГУР.

По предварительной визуальной оценке осадки корабля, во время затопления "Цезарь Куников" был загружен, утверждают в розаведке.

Напомним, украинские дроны Magura V5 подбили большой российский десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море утром, 14 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ нанесли серьезный ущерб Черноморскому флоту РФ и это большое достижение, которое свидетельствует о мощи украинской армии.

Соцсети переполнили мемы, ведь на День святого Валентина бойцы ГУР устроили украинцам настоящий праздник — потопили российский БДК "Цезарь Куников".