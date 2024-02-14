На затонулому ВДК "Цезарь Куников" могли бути озброєння і техніка, — ГУР

У перехопленій українською розвідкою розмові окупантів російський пілот підтверджує, що від великого десантного корабля ЧФ РФ залишилось "маслянистое пятно".

Related video

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило радіопереговори росіян з місця знищення великого десантного корабля "Цезарь Куников". Розмову російських військових розвідники опублікували у Telegram.

Якість запису не найкраща, але вдається розібрати, що окупанти підтверджують знищення "Цезаря Куникова".

"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", — констатує російський пілот.

За даними розвідки, місце катастрофи десантного корабля оглядають російські гелікоптери Ка-52 та Ми-8. Ретранслює інформацію військово-транспортний літак Ан-26 ВКС РФ.

"Великий десантний корабель "Цезарь Куников" упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, (так званого "сліпа"), з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою, — додали в ГУР.

За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля, під час затоплення "Цезарь Куников" був завантажений, стверджують у розавідці.

Нагадаємо, українські дрони Magura V5 підбили великий російський десантний корабель "Цезарь Куников" у Чорному морі вранці, 14 лютого. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ЗСУ завдали серйозної шкоди Чорноморському флоту РФ і це велике досягнення, яке свідчить про міць української армії.

Соцмережі переповнили меми, адже на День святого Валентина бійці ГУР влаштували українцям справжнє свято — потопили російський ВДК "Цезарь Куников".