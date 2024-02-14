Украинская система РЭБ "Покрова" успешно работает: в Воздушных силах подтвердили

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, системы РЭБ размещают с как можно большей эффективностью на разных направлениях. Это позволяет противодействовать ракетам, дронам, ударным беспилотникам и прочему.

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ВСУ успешно применяют систему РЭБ "Покрова", которая сбивает с толку системы навигации российских дронов "шахед". Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net.

"Покрова" есть и ее используют, — объяснил спикер. — Есть и другие, которые работают. Системы РЭБ работают против всех средств воздушного нападения противника".

Эти системы размещают с как можно большей эффективностью на разных направлениях, что позволяет противодействовать ракетам, дронам, ударным беспилотникам и прочему.

По словам Томаса Виттингтона, эксперта по радиоэлектронной борьбе из аналитического центра RUSI, спуфинг намного сложнее выявить, чем глушение. Если сигнал незначительно заметен, дрон, постепенно удаляясь от местоположения, не сможет определить подмену и останется на некотором расстоянии от цели.

"Шахеды" сложно заглушить, т.к. они хорошо защищены от систем РЭБ.

"Даже если все его каналы глушатся, он все же продолжает лететь по инерции", — отметил Игнат.

По его словам выйдя из зоны действия РЭБ, дрон "шахед" вернется на прежний курс. Вместе с тем их уже находят в полях, другими словами, сбивать удается, в т.ч. с помощью РЭБ, которые подавляют сигнал навигации.

"За этим будущее. А "Покрова" — это одна из систем, которая, по словам представителей Генштаба, есть на вооружении и эффективно работает", — подвел итог представитель Воздушных сил.

Напомним, что специалисты из ВСУ научились с помощью средств РЭБ менять направление и высоту полета российских ракет. Это уже работает, но без традиционных средств ПВО пока не обойтись.

Также сообщалось, что эксперт по части авиации Анатолий Храпчинский рассказал о роли системы "Покрова".