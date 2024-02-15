Республиканцы, которые блокируют выделение средств Украине, стали на сторону Путина, — Белый дом

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что будут продолжать давить на Конгресс, чтобы законодатели приняли дополнительное финансирование для партнеров.

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В Белом доме раскритиковали позицию членов Республиканской партии из-за того, что они блокируют проект дополнительного финансирования Украины. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Голос Америки".

По ее словам, республиканцы, которые на прошлой неделе отклонили двухпартийное соглашение о безопасности границы, стали на сторону Дональда Трампа и подыгрывают его политическим интересам в президентской гонке.

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"Став перед выбором: присоединиться к президенту Байдену и профсоюзу пограничных патрулей, чтобы защитить нашу границу, республиканцы в Конгрессе вместо этого стали на сторону Дональда Трампа, фентанила, торговцев людьми и контрабандистов — все из-за политики. Они полагаются на ценности Трампа и выступают против нашей оборонно-промышленной базы, против НАТО, против Украины, против наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе", — заявила Жан-Пьер.

Сейчас, по ее словам, республиканцы делают то же самое, блокируя проект с дополнительным финансированием нацбезопасности.

"Но шокирует то, что республиканцы в Палате представителей все еще делают это сейчас, становясь на сторону Дональда Трампа, Владимира Путина и Тегерана против нашей оборонно-промышленной базы, против НАТО, против Украины, против наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Она призвала прекратить это и "поставить нашу национальную безопасность на первое место".

Карин Жан-Пьер добавила, что администрация президента США Джо Байдена будет продолжать давить на Конгресс, чтобы законодатели приняли дополнительное финансирование для партнеров.

"Речь идет не о политике, а о потребностях национальной безопасности. Критически важно убедиться, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы Израиль имел то, что им надо для защиты от террористической организации. И также важно предоставить гуманитарную помощь, люди ее ждут", — заявила она.

Напомним, что 13 февраля 2024 года Сенат США окончательно поддержал законопроект о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 миллиардов, $60 млрд из которых — для Киева. Теперь документ должна одобрить Палата представителей.

Ранее сообщалось, что Путин заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и по указанию Вашингтона отказал Зеленскому подписывать соглашение с Москвой.