Республіканці, які блокують виділення коштів України, стали на бік Путіна, — Білий дім

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що будуть продовжувати тиснути на Конгрес, аби законодавці ухвалили додаткове фінансування для партнерів.

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У Білому домі розкритикували позицію членів Республіканської партії через те, що вони блокують проєкт додаткового фінансування Україні. Про про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Голос Америки".

За її словами, республіканці, які минулого тижня відхилили двопартійну угоду про безпеку кордону, стали на бік Дональда Трампа та підіграють його політичним інтересам у президентських перегонах.

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"Ставши перед вибором: приєднатися до президента Байдена та профспілки прикордонних патрулів, щоб захистити наш кордон, республіканці в Конгресі натомість стали на бік Дональда Трампа, фентанілу, торговців людьми та контрабандистів — усе через політику. Вони покладаються на цінності Трампа та виступають проти нашої оборонно-промислової бази, проти НАТО, проти України, проти наших інтересів в Індо-Тихоокеанському регіоні", – заявила Жан-П’єр.

Зараз, за її словами, республіканці роблять те саме, блокуючи проєкт з додатковим фінансуванням нацбезпеки.

"Але шокує те, що республіканці в Палаті представників все ще роблять це зараз, стаючи на бік Дональда Трампа, Володимира Путіна і Тегерана проти нашої оборонно-промислової бази, проти НАТО, проти України, проти наших інтересів в Індо-Тихоокеанському регіоні", – підкреслила речниця Білого дому.

Вона закликала припинити це і "поставити нашу національну безпеку на перше місце".

Карін Жан-П’єр додала, що адміністрація президента США Джо Байдена буде продовжувати тиснути на Конгрес, аби законодавці ухвалили додаткове фінансування для партнерів.

"Йдеться не про політику, а про потреби національної безпеки. Критично важливо переконатися, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб Ізраїль мав те, що їм треба для захисту від терористичної організації. І також важливо надати гуманітарну допомогу, люди на неї чекають", — заявила вона.

Нагадаємо, що 13 лютого 2024 року Сенат США остаточно підтримав законопроєкт щодо виділення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі $95 мільярдів, $60 млрд із яких — для Києва. Тепер документ має схвалити Палата представників.

Раніше повідомлялося, що Путін заявив, що експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва і за вказівкою Вашингтона відмовив Зеленського підписувати угоду з Москвою.