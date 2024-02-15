ВС РФ нанесли новый удар по Селидовому: ракета попала в религиозный объект (фото, видео)

В результате ночного обстрела повреждены 12 многоквартирных домов и 2 админздания. Власти приняли решение о дальнейшем функционировании Селидовской центральной городской больницы, по которой накануне ВС РФ нанесли ракетный удар

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Ночью 15 февраля ВС РФ снова обстреляли город Селидово в Донецкой области. Есть разрушения гражданских и инфраструктурных объектов. Об этом сообщает Селидовская городская военная администрация.

"Ночью произошел вражеский обстрел города Селидово, в результате которого повреждены 12 многоквартирных домов и 2 админздания. Погибших и пострадавших нет. Принято решение о дальнейшем функционировании Селидовской центральной городской больницы", — отметили в МВА.

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В Селидово после попаданий возник пожар. На месте работали спасатели.

За минувшие сутки в Донецкой области в результате обстрелов погибли 8 человек и 13 раненых. Об этом информирует пресс-служба полиции Донецкой области.

"Селидово в течение суток подверглось двум ракетным атакам. Первый удар Россия нанесла прошлой ночью по больнице, где погибли три человека — две женщины и ребенок, получили ранения шестеро, среди них — младенец. Этой ночью ракета попала в религиозный объект, повреждены по меньшей мере 12 жилых домов", — сообщили в полиции.

Последствия обстрелов РФ Донетчины за минувшие сутки

Правоохранители подсчитали, что оккупанты нанесли 21 удар по гражданскому населению. Враг бил ракетами, ЗРК "С-300", РСЗО "Торнадо-С", "Смерч", артиллерией.

"Атакам подверглись 17 населенных пунктов: города Авдеевка, Курахово, Николаевка, Новогродовка, Селидово, Часов Яр, поселки Кураховка, Щербиновка, Ясногорка, села Багатир, Галициновка, Волченко, Керамик, Новобахмутовка, Орловка, Предтечино, Соловьево. Повреждено 37 гражданских объектов — 24 жилых дома, больница, магазины, аптека, автомобили, гараж, критическая инфраструктура", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток двойной удар выдержала Новогродовка. Оккупанты ранили 3 гражданских лиц, повредили 16 многоквартирных домов, универмаг, детский сад.

Также из РСЗО "Торнадо-С" оккупанты обстреляли Николаевку. Погибли три человека и один — получил ранения. Повреждены 2 многоквартирных и 8 частных домов, складское помещение.

"Смерчами" оккупанты накрыли село Багатир. Два человека погибли, двое получили травмы. Под огонь попали магазин, аптека и 7 частных домов.

Есть раненый в результате артиллерийского обстрела Кураховки. По Ясногорке россияне попали ракетой С-300, повредили три дома.

Авиаударом вражеские войска разрушили магазин в Авдеевке, о пострадавших пока неизвестно.

Напомним, что в городе Селидово Покровского района Донецкой области завершилась поисково-спасательная операция после ночного удара ВС РФ. Российские оккупанты ударили по городу баллистическими ракетами, две из которых попали в поле, еще две — в больницу, одна — в многоэтажный дом. В результате обстрела погибли три человека, еще 13 граждан получили ранения.