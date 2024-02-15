ЗС РФ завдали нового удару по Селидовому: ракета влучила в релігійний об'єкт (фото, відео)

Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено 12 багатоквартирних будинків і 2 адмінбудівлі. Влада ухвалила рішення щодо подальшого функціонування Селидівської центральної міської лікарні, по якій напередодні ЗС РФ завдали ракетного удару

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Вночі 15 лютого ЗС РФ знову обстріляли місто Селидове на Донеччині. Є руйнування цивільних та інфраструктурних об'єктів. Про це повідомляє Селидівська міська військова адміністрація.

"Вночі стався ворожий обстріл міста Селидове, внаслідок якого пошкоджено 12 багатоквартирних будинків і 2 адмінбудівлі. Загиблих і постраждалих немає. Ухвалено рішення щодо подальшого функціонування Селидівської центральної міської лікарні", — зазначили в МВА.

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В Селидовому після влучань виникла пожежа. На місці працювали рятувальники.

За минулу добу у Донецькій області внаслідок обстрілів загинули 8 людей і 13 поранених. Про це інформує пресслужба поліції Донеччини.

"Селидове протягом доби зазнало двох ракетних атак. Перший удар Росія завдала минулої ночі по лікарні, де загинули троє людей – дві жінки та дитина, отримали поранення шестеро, серед них — немовля. Цієї ночі ракета влучила в релігійний об’єкт, пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків", — повідомили у поліції.

Наслідки обстрілів РФ Донеччини за минулу добу

Правоохоронці підрахували, що окупанти завдали 21 удар по цивільному населенню. Ворог бив ракетами, ЗРК "С-300", РСЗВ "Торнадо-С", "Смерч", артилерією.

"Атак зазнали 17 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Миколаївка, Новогродівка, Селидове, Часів Яр, селища Курахівка, Щербинівка, Ясногірка, села Багатир, Галицинівка, Вовченка, Керамік, Новобахмутівка, Орлівка, Предтечине, Соловйове. Пошкоджено 37 цивільних об’єктів – 24 житлових будинки, лікарня, магазини, аптека, автомобілі, гараж, критична інфраструктура", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби подвійний удар витримала Новогродівка. Окупанти поранили 3 цивільних осіб, пошкодили 16 багатоквартирних будинків, універмаг, дитячий садок.

Також з РСЗВ "Торнадо-С" окупанти обстріляли Миколаївку. Загинули троє людей і одна — отримала поранення. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 8 приватних будинків, складське приміщення.

"Смерчами" окупанти накрили село Багатир. Дві людини загинули, двоє зазнали травм. Під вогонь потрапили магазин, аптека та 7 приватних осель.

Є поранений внаслідок артилерійського обстрілу Курахівки. По Ясногірці росіяни поцілили ракетою С-300, пошкодили три домівки.

Авіаударом ворожі війська зруйнували магазин в Авдіївці, про постраждалих наразі невідомо.

Нагадаємо, що у місті Селидове Покровського району Донецької області завершилася пошуково-рятувальна операція після нічного удару ЗС РФ. Російські окупанти вдарили по місту балістичними ракетами, дві з яких поцілили в поле, ще дві — в лікарню, одна — в багатоповерховий будинок. Унаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще 13 громадян дістали поранення.