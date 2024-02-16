Старые Т-62 в приоритете: ГУР назвало планы РФ по восстановлению и модернизации танков

По данным украинской разведки, с начала полномасштабной войны враг смог восстановить 770 танков типа Т-90М и Т-62.

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Главному управлению разведки Минобороны Украины стали известны планы РФ относительно объемов производства и модернизации танков для армии. Об этом сообщает АрміяInform.

В следующие два года РФ планирует нарастить капитальный ремонт и модернизацию танков. По данным украинской разведки, оккупанты будут делать ставку на восстановление устаревших Т-62, которые снимаются с баз хранения. От общего количества восстановительных и модернизированных машин, Т-90М "Прорыв" составляет 10%.

Также с начала полномасштабной войны и до начала февраля 2024 года количество модернизированных танков Т-62 и Т-62МВ составляет около 450 машин. Т-90М было изготовлено за все время полномасштабной войны около 320 машин. Ежемесячно военно-промышленный комплекс РФ модернизирует и производит 15 Т-90М "Прорыв".

В Defense Express также приводят данные Международного института стратегических исследований IISS. По их оценке, Россия смогла восстановить от 1180 до 1828 танков. При этом запасов техники на хранении должно хватить еще на 2-3 года боевых действий.

Британский исследовательский институт RUSI оценивает российскую группировку на территории Украины в 2060 танков. В 2023 году было восстановлено и изготовлено 1500 танков всех типов.

Напомним, 15 февраля ВСУ получили два трофейных Т-90М образца 2022 года, которые были захвачены во время боев.

11 февраля СМИ писали, что РФ направила на передовую танки Т-90С, которые предназначались Индии и Алжиру.