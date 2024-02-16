Пытали впятером: силовик из РФ рассказал, как убил пленного на Херсонщине, — соцсети (фото)

Полицейские из РФ приехали на заработки на оккупированную территорию Украины. Через полгода в селе Горностаевка, где они работали, бесследно исчезло пятеро украинцев.

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Российский полицейский признал, что участвовал в пытках до смерти украинца, которого захватили в плен во время оккупации Херсонщины. Кроме него, к преступлению приложили руки еще четверо силовиков, которые приехали в Украину "на работу". О деталях преступления россиян против украинцев рассказали в Telegram-канале ASTRA.

В заметке указывается, что информацию получили из неназванного источника в российской полиции, которая действует на оккупированной территории Украины. В своих преступлениях признался лейтенант полиции Игорь Пименов, который в марте 2023 года приехал работать в "МВД" в село Горностаевка (расположено на берегу Днепра к северу от Новой Каховки). 20 ноября Пименов вместе с другими четырьмя россиянами около восьми часов пытали 27-летнего украинца Руслана Руснака, который в прошлом был военным.

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12 февраля россиянин во время допроса рассказал, что произошло с Руснаком. По его словам, "полицейские" утром 20 марта захватили украинца и отвезли его в участок. Повод для задержания — якобы он наводил дроны ВСУ на цели на оккупированных территориях. В участке мужчину пытали, пытаясь выбить признание. Наконец, около 16 часов он умер.

Кроме Пименова (приехал из Люберцов из Подмосковья), в преступлении участвовали следующие лица, рассказывается в заметке Astra:

полковник полиции Андрей Полевщиков — занимал должность "начальника ОМВД Горностаевки", до того — возглавлял отделение полиции в Томске;

подполковник В.А. Меркулов — заместитель Полевщикова;

капитан В.М. Плюхин — начальник "уголовного розыска";

майор А.Б. Денисов — "оперативник".

В сети разместили фотографии двух россиян, причастных к пыткам — Пименова и Полевщикова.

Преступления РФ — российский полицейский Андрей Полевщиков Фото: Astra Преступления РФ — российский полицейский В.А. Меркулов Фото: Astra

Всех пятерых россиян задержали "на днях" — точная дата не указывается. Мужчин подозревают в "превышении служебных полномочий".

Кроме Руснака, у группы пришельцев из РФ могли быть и другие жертвы. В частности, вскоре после убийства украинца, в "участок" привезли еще шестерых мирных граждан. Из них двух сразу отпустили, а судьба остальных — до сих пор не известна. В заметке называют имена нескольких пропавших — это близнецы Иван и Антон Штепа и 23-летний Денис Шум.

Отметим, в Telegram-канале главы оккупационной администрации Херсонщины Владимира Сальда не упоминается результат расследования относительно преступления россиян. На странице Следственного комитета также об этом не пишут.

Преступления РФ — детали убийства Руснака

Ранее Фокус рассказывал о событиях, которые произошли в Горностаевке в ноябре 2023 года. Согласно информации, обнародованной Asrta, Руслана Руснака подозревали в том, что он навел дрон на помещение "МВД". Его задержали и требовали, чтобы признался в причастности к "диверсии". После многочасового допроса мужчина умер, как предполагали, от пыток, которые ему нанесли российские силовики.

На странице Facebook украинца было указано, что он проходил службу в ВСУ. Россияне, ища виновного за атаку дронов, использовали это как основание для обвинения.

Страница Руслана Руснака на Facebook Фото: Скриншот Руслан Руснак, которого замучили россияне Фото: Astra

Отметим, СМИ рассказывали о преступлениях РФ, совершенных на территории Украины. Один из наемников ЧВК "Вагнер" сбежал за границу и согласился рассказать подробности преступлений для суда в Гааге. В январе Офис Генпрокурора подтвердил, что задокументировано несколько десятков случаев, когда россияне пытали пленных украинцев.