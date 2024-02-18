"Сил достаточно": Братчук рассказал о проблемах россиян на левобережье Херсонщины

Российская группировка "Днепр" стала мощнее с тех пор, как осенью 2023 года украинские военные построили на левом берегу Херсонщины плацдарм.

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Территория на левом берегу Херсонской области, контролируемая украинскими силами, становится серьезной проблемой для российских властей. Тем не менее, попытки устранить этот проблемный участок земли приводят к необдуманным поступкам со стороны противника. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в комментарии изданию "24 Канал".

В ходе атак на украинские позиции оккупантам фактически мешают использовать бронетехнику.

"Есть группировка "Днепр", которая отвечает за южные территории, в том числе и Херсонщину, а по флангам уже переход к полномочиям группы "Юг", которое отвечает и за Запорожское направление. Задачи, которые стоят перед группировками, выглядят как реализация одного замысла", – отметил Сергей Братчук.

С момента создания плацдарма на левом берегу Херсонщины украинскими военными в осенью 2023 года, российская группировка "Днепр" значительно усилилась.

"Там достаточно сил и бронетехники, но есть определенный нюанс. Он заключается в том, что враг сейчас обычно использует пехоту. Потому что правый берег помогает артиллерийским огнем. Эта вражеская пехота выглядит элитной, известные мотострелковые соединения. Но морская пехота и десант не выполняют своей функциональной роли, которая у них предусмотрена на поле боя", – подчеркнул Братчук.

При попытках российской группировки оттеснить украинских военных им не удается добиться успеха. В результате, их морально-психологическое состояние остается на низком уровне, поскольку штурмы, в которые их отправляют, фактически являются билетом в один конец.

В то же время украинским военным не дают активнее действовать управляемые авиационные бомбы, которые сбрасывают россияне. С этим нашим защитникам смогут помочь истребители F-16 и системы ПВО.

Напомним, 5 января пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что на левом берегу Херсонской области российские военные возобновили применение бронетехники. Некоторое время враг выдвигал только пехотные группы.

В тот же день полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский сообщил, что украинские плацдармы на левом берегу усложняют борьбу ВС РФ. По его словам, украинские военные ведут маневренные действия в так называемой серой зоне.