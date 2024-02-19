ВС РФ начали наступление сразу на трех направлениях из-за задержки западной помощи, — ISW

Аналитики считают, что российские войска попытаются воспользоваться двумя возможностями, открывшимися после начала одновременных наступательных операций — временем перед весенней оттепелью и неоднозначной динамикой предоставления западной помощи.

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Несвоевременная западная помощь позволила российским войскам начать наступление сразу на трех участках фронта одновременно. Об этом в своем отчете за 18 февраля пишет Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 18 февраля российские войска проводили по меньшей мере три наступательные операции:

вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана;

в Авдеевке и вокруг нее;

вблизи Работино на западе Запорожской области.

После вывода украинских войск из Авдеевки и заявления России о контроле над всем городом, ISW и несколько украинских и западных источников оценили, что задержки с западной помощью в сфере безопасности, а именно артиллерийскими боеприпасами и критически важными системами ПВО, не позволили украинским войскам защитить Авдеевку от российских наступательных действий.

"Критическая нехватка техники, поставляемой Западом, и опасения полного прекращения военной помощи США вынудили украинские войска сократить количество материальных средств по всему фронту, что, вероятно, побудило российские войска воспользоваться ситуацией и начать ограниченные наступательные операции за пределами района Авдеевки", — констатировали аналитики.

Фото: ISW

Как подчеркнули эксперты, российские войска начали наступление за пределами Авдеевки — вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и в западной части Запорожской области в течение последних 48 часов. Вместе с тем в отчете Института отмечается, что это российское наступление может помешать украинским войскам подготовить личный состав и технику для возобновления контрнаступательных операций.

"Украина пострадает, если просто окопается и будет пытаться обороняться до конца 2024 года, как считают некоторые западные государства и аналитики", — замечают аналитики.

Ключевые выводы ISW за 18 февраля

Украинские силы, по мнению аналитиков, смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки, что, вероятно, приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта.

Российские войска, вероятно, попытаются воспользоваться двумя возможностями, открывшимися им после начала одновременных наступательных операций — периодом перед наступлением весенней оттепели и неоднозначной динамикой предоставления западной помощи.

Захват Авдеевки после четырех месяцев интенсивных наступательных операций является примером того, как российские войска проводят эти операции, которые, вместе с тем, заставляют Украину выделять человеческие и материальные ресурсы для оборонительных операций. Однако, по мнению аналитиков ISW, российские войска не продемонстрировали способность добиваться значительных оперативных успехов или осуществлять быстрый механизированный маневр на больших территориях, и взятие Авдеевки не должно рассматриваться как демонстрация этой способности.

Газета Washington Post сообщила, что Кремль прилагает масштабные усилия по распространению дезинформации в украинских СМИ с января 2023 года, что подтверждают недавние сообщения украинских официальных лиц о российских информационных операциях, использующих поддельные телеграм-каналы для проникновения в украинское информационное пространство.

Российские оккупационные власти продолжают использовать образовательные программы как средство русификации оккупированной Украины.

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ВС РФ пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении, — DeepState (карты)

Фокус ранее писал, что после захвата Авдеевки ВС РФ наступали в направлении поселка Ласточкино Донецкой области.

Напомним, 18 февраля аналитики DeepState сообщили, что оккупанты активизировались на Запорожском направлении. Враг продвинулся возле Ивановского в Донецкой области и Вербового в Запорожской области.