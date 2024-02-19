"Пиррова победа": контроль над Авдеевкой не даст России стратегических преимуществ, — ЦСК

Центр стратегических коммуникаций сообщил, что за 4 месяца активной фазы боев за Авдеевку украинские военные уничтожили более 47 тысяч оккупантов, 364 танка, 5 самолетов и другой техники противника. Это больше, чем в битве за Бахмут.

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В битве за Авдеевку россияне понесли больше потерь, чем в боях за Бахмут. Однако контроль над городом не даст России никакого стратегического преимущества. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК).

По словам аналитиков, оборона Авдеевки от российских захватчиков продолжалась почти 10 лет.

"Украинские воины были вынуждены оставить Авдеевку из-за нехватки боеприпасов. Такова цена промедлений с оказанием помощи нашими партнерами", — сказано в отчете.

Сообщается, что Россия захватила Авдеевку ценой огромных потерь в технике и людях. За 4 месяца активной фазы боев украинские военные уничтожили более 47 тысяч оккупантов, 364 танка, 5 самолетов и другой техники противника. Это больше, чем в битве за Бахмут.

В ЦСК заявили, что президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить Авдеевку, чтобы поднять свой рейтинг. Однако определенные им сроки "победы" неоднократно откладывались благодаря устойчивости Сил обороны Украины.

"Контроль над руинами Авдеевки не даст врагу никаких стратегических преимуществ. Это очередная "Пиррова победа", которая приближает истощение ресурсов России", — отметили в ЦСК.

Напомним, эксперт рассказал, какое серьезное оружие ВС РФ применили в Авдеевке. По мнению Константина Криволапа, если у ВСУ не будет дальнобойных ракет и возможности серьезно "погасить" вражеские системы ПВО вдоль линии фронта — истребителям F-16 нечего там делать.

Также руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал две опасные точки после выхода из Авдеевки. Он отметил, что украинским защитникам сейчас надо "подстраховать" Марьинское направление и Угледар, ведь над ними будет "нависать" враг.