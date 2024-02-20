В Украине разработали управляемую платформу FoxTac для эвакуации: что известно (фото)

Эксперты отметили, что в Украине существуют семь инновационных разработок, которые уже работают или в ближайшее время усилят наших военных на передовой.

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Украинские специалисты из Brave1 разработали дистанционно управляемую платформу FoxTac, предназначенную для эвакуации раненых военнослужащих с поля боя. Об этом 19 февраля в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В числе технических особенностей платформы отмечена возможность передвигаться по пересеченной местности, при этом запас хода аппарата составляет 10 км, а дистанция управления — 700 м. Такое расстояние позволяет оператору платформы эвакуировать бойцов, оставаясь в безопасном месте.

"Система полного привода позволяет ездить как на колесном ходу, так и на гусеничном. Платформа защищена от грязи и легко движется по тяжелому бездорожью", — отметил министр.

По словам Федорова, опытные образцы успешно прошли испытания, и в настоящее время идет процедура кодификации для поставки FoxTac в украинские войска.

"Развитие технологий — наше ключевое преимущество в этой войне и способ сохранить жизни защитников", — подытожил министр.

Эвакуационная платформа FoxTac

Развитие инновационных систем

Обозреватели "Милитарного" в связи с событием обозначили семь инновационных разработок, которые уже применяются украинскими военными или готовятся к работе:

платформа FoxTac — предназначена для эвакуации раненых бойцов с поля боя и позиций подразделения в медицинский или стабилизационный пункт;

— предназначена для эвакуации раненых бойцов с поля боя и позиций подразделения в медицинский или стабилизационный пункт; робот-камикадзе Ratel-S — предназначен для уничтожения позиций и бронетехники противника. Беспилотник работает, как мобильная боеголовка, которая несет противотанковые мины или другие взрывчатые средства. Украинская разработка уже запущена в серийное производство;

роботизированная платформа IronClad — предназначена для штурма вражеских позиций. Робот имеет бронированный панцирь от стрелкового оружия. Скорость — до 15 км/ч, он оборудован тепловизионной и прицельными камерами и боевой турелью "ШаБля М2". Запас хода — 13 часов по пересеченной местности, в сложных дорожных и погодных условиях;

Роботизированная платформа Ironclad Фото: Telegram / Михаил Федоров

система D-21-11 — стационарный боевой наземный роботизированный модуль быстрого развертывания. Он позволяет оператору проводить прицеливание и наносить огневое поражение удаленно с защищенной позиции;

Наземный робот D-21-11 Фото: Telegram/Федоров

роботизированная радиоуправляемая платформа Volya-E — предназначена для решения логистических задач по перевозке различных грузов. Сейчас готовность платформы — 90%, проходят тестирования;

— предназначена для решения логистических задач по перевозке различных грузов. Сейчас готовность платформы — 90%, проходят тестирования; наземный дрон-минер "Ящер" — разработан для дистанционного минирования вражеских позиций;

— разработан для дистанционного минирования вражеских позиций; Partner-VS — универсальный гусеничный наземный робот с высокой проходимостью по пересеченной местности, может передвигаться по координатам. Корпус аппарата имеет броню из закаленной стали толщиной 10 мм. Грузоподъемность — до 300 кг.

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