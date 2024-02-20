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Военный Фокус Российско-украинская война

В Украине разработали управляемую платформу FoxTac для эвакуации: что известно (фото)

Эвакуационная платформа FoxTac
Фото: Facebook | Эвакуационная платформа FoxTac

Эксперты отметили, что в Украине существуют семь инновационных разработок, которые уже работают или в ближайшее время усилят наших военных на передовой.

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Украинские специалисты из Brave1 разработали дистанционно управляемую платформу FoxTac, предназначенную для эвакуации раненых военнослужащих с поля боя. Об этом 19 февраля в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В числе технических особенностей платформы отмечена возможность передвигаться по пересеченной местности, при этом запас хода аппарата составляет 10 км, а дистанция управления — 700 м. Такое расстояние позволяет оператору платформы эвакуировать бойцов, оставаясь в безопасном месте.

"Система полного привода позволяет ездить как на колесном ходу, так и на гусеничном. Платформа защищена от грязи и легко движется по тяжелому бездорожью", — отметил министр.

По словам Федорова, опытные образцы успешно прошли испытания, и в настоящее время идет процедура кодификации для поставки FoxTac в украинские войска.

"Развитие технологий — наше ключевое преимущество в этой войне и способ сохранить жизни защитников", — подытожил министр.

Эвакуационная платформа FoxTac Fullscreen
Эвакуационная платформа FoxTac

Развитие инновационных систем

Обозреватели "Милитарного" в связи с событием обозначили семь инновационных разработок, которые уже применяются украинскими военными или готовятся к работе:

  • платформа FoxTac — предназначена для эвакуации раненых бойцов с поля боя и позиций подразделения в медицинский или стабилизационный пункт;
  • робот-камикадзе Ratel-S — предназначен для уничтожения позиций и бронетехники противника. Беспилотник работает, как мобильная боеголовка, которая несет противотанковые мины или другие взрывчатые средства. Украинская разработка уже запущена в серийное производство;
робот Ratel-S Fullscreen
Робот-камикадзе Ratel-S
  • роботизированная платформа IronClad — предназначена для штурма вражеских позиций. Робот имеет бронированный панцирь от стрелкового оружия. Скорость — до 15 км/ч, он оборудован тепловизионной и прицельными камерами и боевой турелью "ШаБля М2". Запас хода — 13 часов по пересеченной местности, в сложных дорожных и погодных условиях;
платформа Ironclad Fullscreen
Роботизированная платформа Ironclad
Фото: Telegram / Михаил Федоров
  • система D-21-11 — стационарный боевой наземный роботизированный модуль быстрого развертывания. Он позволяет оператору проводить прицеливание и наносить огневое поражение удаленно с защищенной позиции;
Наземный робот D-21-11 Fullscreen
Наземный робот D-21-11
Фото: Telegram/Федоров
  • роботизированная радиоуправляемая платформа Volya-E — предназначена для решения логистических задач по перевозке различных грузов. Сейчас готовность платформы — 90%, проходят тестирования;
  • наземный дрон-минер "Ящер" — разработан для дистанционного минирования вражеских позиций;
  • Partner-VS — универсальный гусеничный наземный робот с высокой проходимостью по пересеченной местности, может передвигаться по координатам. Корпус аппарата имеет броню из закаленной стали толщиной 10 мм. Грузоподъемность — до 300 кг.
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