Глава Кремля заявил о качественных изменениях, которые происходят в РФ. По его словам, Россия становится уверенной в себе и самодостаточной.

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Задачи недоброжелателей по ограничению и изоляции РФ развалилось. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени". Информагентство ТАСС вело трансляцию заседания в Telegram.

"Те задачи, которые наши недоброжелатели перед собой ставили — с точки зрения ограничения России, изоляции — все развалилось", — сказал глава Кремля.

Он также заявил, что РФ переживает особый период, новизна которого заключается в том, чтобы вывести страну на новый уровень развития.

По его словам, в РФ происходят качественные изменения изнутри, страна становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе.

"Это время России", — сказал Путин.

Напомним, что, по словам украинского военного обозревателя Александра Коваленко, российские войска пользуются тем, что Вашингтон своевременно не поставил Украине новые вооружения. ВС РФ наступают по всем направлениям, чтобы что-то захватить прежде, чем Украина получит новый пакет помощи, отметил аналитик.

Также сообщалось, что возможный преемник Путина Николай Патрушев предупредил соседние страны, что они "столкнутся с хаосом".