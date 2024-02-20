"Особливий період": Захід намагався домогтися ізоляції РФ, — Путін (відео)

Глава Кремля заявив про якісні зміни, які відбуваються у РФ. За його словами, Росія стає впевненою в собі й самодостатньою.

Related video

Завдання недоброзичливців щодо обмеження та ізоляції РФ розвалилося. Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін на пленарному засіданні форуму "Сильні ідеї для нового часу". Інформагентство ТАРС вело трансляцію засідання в Telegram.

"Ті завдання, які наші недоброзичливці перед собою ставили — з погляду обмеження Росії, ізоляції — все розвалилося", — сказав глава Кремля.

Він також заявив, що РФ переживає особливий період, новизна якого полягає в тому, щоб вивести країну на новий рівень розвитку.

За його словами, у РФ відбуваються якісні зміни зсередини, країна стає більш самодостатньою, суверенною і впевненою в собі.

"Це час Росії", — сказав Путін.

Нагадаємо, що, за словами українського військового оглядача Олександра Коваленка, російські війська користуються тим, що Вашингтон своєчасно не поставив Україні нові озброєння. ЗС РФ наступають в усіх напрямках, щоб щось захопити, перш ніж Україна отримає новий пакет допомоги, зазначив аналітик.

Також повідомлялося, що можливий наступник Путіна Микола Патрушев попередив сусідні країни, що вони "зіткнуться з хаосом".