"Сдал Авдеевку": россияне распространяют новый фейк про Сырского

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих Александр Сырский принял решение о выводе наших подразделений из города. Ведомство называет "бредом" заявления россиян о том, что главнокомандующий ВСУ "сдал Авдеевку".

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Российские пропагандисты активно распространяют дезинформацию, утверждая, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский "сдал" город Авдеевку российским вооруженным силам. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

В источнике назвали такое утверждение "бредом" и подчеркнули, что город никто не "сдавал" и потери оккупантов тому ярким подтверждением.

В частности, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский объявил о значительных потерях у российских вооруженных сил на авдеевском направлении. Согласно его данным, с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года противник потерял 47 186 человек.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", – отмечал главнокомандующий Сырский.

Также напомним, что Россия активно распространяет фальшивые аккаунты в социальных сетях, якобы принадлежащие главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Александру Сырскому, с целью дискредитации его авторитета.

8 февраля Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский.

Президент отметил, что ожидает от Сырского разработку детального плана действий ВСУ на 2024 год, в частности он должен быть реалистичным и учитывать текущую ситуацию на фронте.

А также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский еще до назначения на новую должность дал интервью, в ходе которого сообщил о новом этапе войны, целях Украины, а также соотношении потерь на фронте.