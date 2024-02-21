В России хотят превратить день полномасштабного вторжения в Украину в праздник, — росСМИ

В Госдуму хотят ввести законопроект, чтобы день полномасштабного вторжения в Украину в России стал так называемым "Днем участника специальной военной операции".

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Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов собирается внести на рассмотрение Госдумы РФ законопроект об установлении памятной даты 24 февраля. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

Сообщается, что Миронов хочет, чтобы день полномасштабного вторжения в Украину в России стал так называемым "Днем участника специальной военной операции".

В материале говорится, что Миронов хочет предложить внести изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

В пояснительной записке к законопроекту, установление "памятной даты" якобы даст возможность подчеркнуть роль оккупантов в "истории современной России", а также будет способствовать "военно-патриотическому" воспитанию российской молодежи.

Кто такой Сергей Миронов

Сергей Миронов — российский политик, руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме РФ. Он активно поддерживает полномасштабное вторжение, а в 2022 году его фракция предложила признать Украину "террористическим государством.

Напомним, что в Кремле 14 февраля сделали заявление о сроках войны в Украине. Представитель президента РФ Владимира Путина заявил, что военные действия на территории Украины завершится тогда, когда россияне достигнут своей цели.

Также в СБУ сообщили, что россияне стали учить украинский язык для кампаний против Украины. По словам Александра Мельниченко, в подделках официальных документов встречаются казусы. Но в онлайн-комментариях, которые оставляют кремлеботы, уровень языка заметно растет.