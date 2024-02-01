В РФ предложили создать детскую версию "Ахмат": будут ли отправлять подростков на войну

В Госдуме РФ считают, что российским родителям стоит брать пример с воспитания детей на Кавказе. Уже летом около сотни детей могут отвезти в "Академию дружбы народов "Ахмат" в Чечню.

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Член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Кузнецов предложил создать детскую версию чеченского батальона "Ахмат". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я не знаю более вдохновляющего для молодежи современного примера дружбы народов, чем спецназ "Ахмат". Когда не показуха и официоз, а братство", — написал Дмитрий Кузнецов.

Он считает, что участие чеченских мужчин в воспитании молодого поколения РФ очень важно и нужно. Также Кузнецов заметил, что российским родителям стоит брать пример с воспитания детей на Кавказе.

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По словам Дмитрия Кузнецова, в отряде "детского Ахмата" смогут принять участие около сотни ребят со всей России.

"Идея идет от земли, от корней. Апти (командир "Ахмата" Апти Алаудинов, — ред.) предложил на майские праздники собрать будущих вожатых, которые пройдут подготовку, и летом можно в рамках всероссийского конкурса сотню-двести человек отвезти в "Академию дружбы народов "Ахмат" в Чечню", — пояснили в Госдуме.

Он отметил, что в программе такой смены будет военно-патриотическая игра, уроки медиа, походы, встречи с российскими военными, военкорами, учеными, историками, блогерами. При этом Кузнецов заявил, что это якобы "не о войне", а о "дружбе народов".

Напомним, 5 декабря 2023 года в Центре национального сопротивления рассказали, что во временно оккупированном Луганске россияне открыли "центр военно-спортивной подготовки" на базе псевдоколледжа. Студентов будут заставлять проходить подготовку к военной службе в РФ.

7 декабря стало известно, что на временно оккупированных территориях враг планировал детей от 14 лет отправлять на военную подготовку, а от 16 — готовить к мобилизации.