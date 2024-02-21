У Росії хочуть перетворити день повномасштабного вторгнення в Україну на свято, — росЗМІ

У Держдумі хочуть ухвалити законопроєкт, щоб день повномасштабного вторгнення в Україну в Росії став так званим "Днем учасника спеціальної військової операції".

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Голова партії "Справедлива Росія — За правду" Сергій Миронов збирається внести на розгляд Держдуми РФ законопроєкт про встановлення пам'ятної дати 24 лютого. Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Повідомляється, що Миронов хоче, щоб день повномасштабного вторгнення в Україну в Росії став так званим "Днем учасника спеціальної військової операції".

У матеріалі йдеться про те, що Миронов хоче запропонувати внести зміни до закону "Про дні військової слави і пам'ятні дати Росії".

У пояснювальній записці до законопроєкту, встановлення "пам'ятної дати" нібито дасть можливість підкреслити роль окупантів в "історії сучасної Росії", а також сприятиме "військово-патріотичному" вихованню російської молоді.

Хто такий Сергій Миронов

Сергій Миронов — російський політик, керівник фракції "Справедлива Росія — За правду" в Держдумі РФ. Він активно підтримує повномасштабне вторгнення, а 2022 року його фракція запропонувала визнати Україну "терористичною державою".

Нагадаємо, що в Кремлі 14 лютого зробили заяву про терміни війни в Україні. Представник президента РФ Володимира Путіна заявив, що військові дії на території України завершаться тоді, коли росіяни досягнуть своєї мети.

Також у СБУ повідомили, що росіяни стали вчити українську мову для кампаній проти України. За словами Олександра Мельниченка, у підробках офіційних документів трапляються казуси. Але в онлайн-коментарях, які залишають кремлеботи, рівень мови помітно зростає.