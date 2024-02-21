"Были два сброса с БПЛА боеприпасов с химическим веществом": Тарнавский назвал потери оккупантов за сутки

Оккупанты пытались осуществлять перемещение личного состава малыми пехотными группами, но применяли и скоростные квадроциклы.

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Российские войска совершили 1151 артобстрел за минувшие сутки, в том числе были дважды сбросили с БПЛА боеприпасы с химическим веществом. Об этом сообщил в Telegram Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Всего осуществлено 54 авиаудара, 103 удара дронами-камикадзе. Проведено 47 штурмовых действий. На Ореховском направлении оккупанты осуществили тщетные попытки атак. Войска РФ пытались осуществлять перемещение личного состава на скоростных квадроциклах, а также малыми пехотными группами.

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"По врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается", — сообщил он.

За сутки 20 февраля потери российских оккупантов составили в живой силе 521 человека, в вооружении и военной технике — 60 единиц, не считая дронов. Это 6 танков, 34 боевые бронемашины, 6 артсистем, 12 автомобилей, 1 РСЗО, 1 единица спецтехники. В частности, уничтожен и квадроцикл россиян.

Силы обороны Украины также сумели ликвидировать 2 склада боеприпасов врага и еще 1 важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 233 БпЛА различных типов.

Отчет Тарнавского о ситуации на фронте 19 февраля

Оккупанты 19 февраля повели 42 боевых столкновения и осуществили 1040 артобстрелов. В то же время активность вражеской авиации за прошедшие сутки сократилась.

Генерал Тарнавский рассказал, что на Авдеевском направлении войска РФ начали снова предпринимать попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами. На Марьинском направлении ВСУ сдерживают агрессора неподалеку от Георгиевки, Победы, Новомихайловки.

Напомним, 21 февраля в ГУР рассказали о страхах россиян и усилении группировки войск РФ в приграничье с Украиной. На территорию Белгородской области, как сообщил генерал-майор Вадим Скибицкий, российские захватчики отправили три батальона из оккупированного Мариуполя.