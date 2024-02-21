Израильская Elbit Systems представила революционный БПЛА Hermes 650 Spark (видео)

Новый БПЛА сильно отличается от других беспилотников данного семейства и больше похож на легкий самолет. При полной нагрузке до 260 кг он может находиться в воздухе около 24 часов.

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Израильская оборонная компания Elbit Systems представила новейший современный тактический БПЛА Hermes 650 Spark, разработанный для решения растущих задач аэрокосмической и оборонной промышленности. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Elbit.

Elbit описывает Hermes 650 как автономный и цифровой БПЛА нового поколения, предназначенный для удовлетворения разнообразных эксплуатационных потребностей в воздушных, наземных, морских целях, национальной безопасности (HLS) и гражданских приложениях.

Беспилотник впервые был представлен на авиашоу в Сингапуре. Обозреватели отмечают, что архитектура Hermes 650 довольно сильно отличается от архитектуры других беспилотников данного семейства. Новый БПЛА больше похож на легкий самолет, имеющий прямое крыло без законцовок, горизонтальное хвостовое оперение с вертикальным рулем направления, передний тепловой двигатель, активирующий трехлопастный тянущий винт и фиксированное переднее трехопорное шасси.

Характеристики Hermes 650 впечатляют — он может эксплуатироваться с коротких взлетно-посадочных полос, так как для взлета требуется всего 200 метров. Аппарат оснащен функциями автоматического руления, взлета и посадки. Выносливость Hermes 650 достигает 24 часов при полной загрузке и 140 кг топлива, потолок составляет 6,7 км, а диапазон скоростей — от 100 до 222 км/ч. Такой широкий диапазон позволяет регулировать скорость в зависимости от выполняемой задачи.

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Также Hermes 650 Spark способен нести несколько конфигураций полезной нагрузки массой 260 кг без ущерба для продолжительности полета. Так передний отсек беспилотника может нести 70 кг, а задний отсек — до 100 кг. А узлы подвески под крыльями вполне могут использоваться для установки ракет и ракет, хотя в компании не комментируют вопросы вооружения.

Дальность полета Hermes 650, оснащенного только связью прямой видимости, составляет 300 км, однако он может быть оснащен связью SATCOM, которая позволит полностью использовать его выносливость.

В заключение сообщается, что израильский БПЛА находится на стадии опытно-конструкторских работ и будет готов к серийному производству через год. Новый аппарат от Elbit Systems уже получил контракт как минимум от одного заказчика, имя которого не разглашается.

Ранее сообщалось, что израильская оборонная компания Elbit Systems готова поставить заказчику из Европы барражирующие боеприпасы SkyStriker LM. Это полностью автономный дрон-камикадзе, который может обнаруживать, захватывать и поражать назначенные оператором цели боеголовкой массой до 10 кг.