Ізраїльська Elbit Systems представила революційний БПЛА Hermes 650 Spark (відео)

Новий БПЛА сильно відрізняється від інших безпілотників цього сімейства і більше схожий на легкий літак. За повного навантаження до 260 кг він може перебувати в повітрі приблизно 24 години.

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Ізраїльська оборонна компанія Elbit Systems представила новітній сучасний тактичний БПЛА Hermes 650 Spark, розроблений для вирішення щораз більших завдань аерокосмічної та оборонної промисловості. Про це 21 лютого повідомила пресслужба Elbit.

Elbit описує Hermes 650 як автономний і цифровий БПЛА нового покоління, призначений для задоволення різноманітних експлуатаційних потреб у повітряних, наземних, морських цілях, національній безпеці (HLS) і цивільних додатках.

Безпілотник вперше був представлений на авіашоу в Сінгапурі. Оглядачі зазначають, що архітектура Hermes 650 доволі сильно відрізняється від архітектури інших безпілотників цього сімейства. Новий БПЛА більше схожий на легкий літак, що має пряме крило без закінцівок, горизонтальне хвостове оперення з вертикальним кермом напряму, передній тепловий двигун, активуючий трилопатевий тягнучий гвинт, та фіксоване переднє трьохопорне шасі.

Характеристики Hermes 650 приголомшують — він може експлуатуватися з коротких злітно-посадкових смуг, оскільки для зльоту потрібно всього 200 метрів. Апарат оснащений функціями автоматичного рулювання, зльоту і посадки. Витривалість Hermes 650 досягає 24 годин за повного завантаження й 140 кг палива, стеля становить 6,7 км, а діапазон швидкостей — від 100 до 222 км/год. Такий широкий діапазон дає змогу регулювати швидкість залежно від виконуваного завдання.

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Також Hermes 650 Spark здатний нести кілька конфігурацій корисного навантаження масою 260 кг без шкоди для тривалості польоту. Так передній відсік безпілотника може нести 70 кг, а задній відсік — до 100 кг. А вузли підвіски під крилами цілком можуть використовуватися для установки ракет і ракет, хоча в компанії не коментують питання озброєння.

Дальність польоту Hermes 650, оснащеного тільки зв'язком прямої видимості, становить 300 км, однак він може бути оснащений зв'язком SATCOM, який дасть змогу повністю використовувати його витривалість.

На закінчення повідомляється, що ізраїльський БПЛА перебуває на стадії дослідно-конструкторських робіт і буде готовий до серійного виробництва за рік. Новий апарат від Elbit Systems уже отримав контракт щонайменше від одного замовника, ім'я якого не розголошується.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська оборонна компанія Elbit Systems готова поставити замовнику з Європи боєприпаси для баражування SkyStriker LM. Це повністю автономний дрон-камікадзе, який може виявляти, захоплювати та уражати призначені оператором цілі боєголовкою масою до 10 кг.