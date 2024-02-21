Поставки иранских баллистических ракет в Россию: в ГУР прокомментировали

По данным СМИ, арсенал российских войск пополнился примерно на 400 ракет типов Fateh-110 и Zolfaghar. Источник в спецслужбах назвал эти поставки маловероятными.

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В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины отреагировали на опубликованную в СМИ информацию о поставках иранских баллистических ракет в Россию. Об этом известно из комментария представителя ведомства Андрея Черняка изданию "РБК-Украина" от 21 февраля.

Представитель украинской разведки заверил, что данные о поставках ракет проверяют, и ситуацию отслеживают.

В то же время неназванный собеседник журналистов в спецслужбах отметил, что передача иранской баллистики Москве маловероятна. По его словам, пока такие факты украинскими спецслужбами не фиксировались.

Иран поставил в Россию баллистические ракеты: что уже известно

21 февраля в Reuters со ссылкой на иранские источники сообщили, что РФ получила около 400 ракет. В частности, речь идет о баллистических ракетах типов Fateh-110 и Zolfaghar. По данным СМИ, страны договорились о поставках еще в конце 2023 года.

Фото ракеты Fateh-110 Фото: Getty Images Фото ракеты Zolfaghar Фото: Getty Images

Эксперты объяснили, что вероятно предоставленные России баллистические ракеты смогут поражать цели на расстоянии 300-700 километров. Это вооружение считается высокоточным и может использоваться для ударов по военным целям в операционной глубине.

Напомним, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, где на фронте в ближайшее время будет "сложная ситуация".

Лейтенант ВСУ "Алекс" сообщил, что Силы обороны смогли выбить ВС РФ с позиции в районе Роботино. По его словам, "артиллерия в отличном взаимодействии с пехотой и FPV-дроны творят чудеса".