БПЛА дважды за ночь атаковали российский Брянск: что известно

Губернатор Александр Богомаз заявил о якобы уничтожении дрона над Брянском. Спустя несколько часов в мониторинговый канал сообщил об еще одной атаке на город.

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В ночь на 22 февраля российский город Брянск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В 00:08 Богомаз заявил о якобы пресечении попытки "совершить террористическую атаку с применением БПЛА". В атаке российский чиновник обвинил Украину.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ", — заявил губернатор.

По словам Богомаза, в результате атаки никто не пострадал. Он также утверждает, что разрушений нет.

Позже, в 04:37 мониторинговый Telegram-канал monitor сообщил, что Брянск снова подвергся атаке беспилотников.

"Брянск, РФ — работа вражеского ПВО по БПЛА", — говорится в сообщении.

В Брянске прозвучали взрывы

В Минобороны России никак не прокомментировали атаки БПЛА на Брянск.

Напомним, в ночь на 17 февраля в Ростовской, Курской и Белгородской областях РФ были слышны взрывы. В РФ заявили, что в результате атаки один человек пострадал, повреждены линии электропередач.

Кроме того, в ночь на 16 февраля акватория Черного моря и Белгородская область России подверглась атаке беспилотников. В Минобороны РФ заявили о перехвате четырех дронов, однако не уточники, сколько всего БПЛА было запущено.