Командиры ВС РФ массово "кладут" своих солдат из-за опьянения победой, — аналитик BILD

Аналитик Юлиан Рёпке считает, что ВС РФ понесут катастрофические потери, поскольку их командиры после захвата Авдеевки начали считать российскую армию непобедимой.

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Российские солдаты массово гибнут из-за "опьянения победой" у командиров. За последние дни на востоке Украины произошло несколько случаев массовой гибели оккупантов из-за ошибок командования. Об этом сказал аналитик BILD Юлиан Рёпке.

Согласно анализу открытых данных Юлиан Рьопке сделал выводы, что "к массовой гибели российских солдат приводит то, что их командиры, видимо, считают себя непобедимыми после захвата Авдеевки" и "опьянели победой". Эксперт отметил, что бои под Ласточкино указывают на то, что Украина построила вторую линию обороны к западу от Авдеевки.

Недавние случаи массовой гибели солдат РФ:

20 февраля колонну из 6 БТР примерно из 50 солдат командование ВС РФ отправило в лобовую атаку на поселок Ласточкино под Авдеевкой. Они заехали на минное поле и подорвались. Тех, кто остался, добили украинские дроны, лишь немногим удалось выжить.

Также 20 февраля в оккупированном поселке Трудовское вблизи Волновахи, в 30 км от линии фронта, командиры выстроили 3 роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Это заметил разведывательный дрон ВСУ, после чего построение атаковали ракеты комплекса HIMARS. Погибли более 60 человек.

21 февраля на Херсонщине HIMARS ударил по скоплению бойцов 810-й бригады морской пехоты ВС РФ во время тренировки. Погибли десятки российских воинов.

Напомним, что Силы обороны использовали все имеющееся оружие для удара по полигону оккупантов на Херсонщине, куда приехали военнослужащие ВС РФ, чтобы "посмотреть, как будут "зачищать" Крынки". Под прицелом украинских защитников оказались штурмовые группы РФ, которые проводили тренировки.