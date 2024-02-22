Командири ЗС РФ масово "кладуть" своїх солдатів через сп'яніння перемогою, — аналітик BILD

Аналітик Юліан Рьопке вважає, що ЗС РФ зазнають катастрофічних втрат, оскільки їхні командири після захоплення Авдіївки почали вважати російську армію непереможною.

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Російські солдати масово гинуть через "сп'яніння перемогою" у командирів. За останні дні на сході України сталося кілька випадків масової загибелі окупантів через помилки командування. Про це сказав аналітик BILD Юліан Рьопке.

Згідно із аналізом відкритих даних Юліан Рьопке зробив висновки, що "до масової загибелі російських солдатів призводить те, що їхні командири, мабуть, вважають себе непереможними після захоплення Авдіївки" та "сп'яніли перемогою". Експерт зазначив, що бої під Ласточкиним вказують на те, що Україна збудувала другу лінію оборони на захід від Авдіївки.

Нещодавні випадки масової загибелі солдатів РФ:

20 лютого колону з 6 БТР приблизно з 50 солдатів командування ЗС РФ відправило в лобову атаку на селище Ласточкине під Авдіївкою. Вони заїхали на мінне поле та підірвалися. Тих, хто залишився, добили українські дрони, лише небагатьом вдалося вижити.

Також 20 лютого в окупованому селищі Трудівське поблизу Волновахи, за 30 км від лінії фронту, командири вишикували 3 роти 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Це помітив розвідувальний дрон ЗСУ, після чого шикування атакували ракети комплексу HIMARS. Загинули понад 60 людей.

21 лютого на Херсонщині HIMARS вдарив по скупченню бійців 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ під час тренування. Загинули десятки російських вояків.

Нагадаємо, що Сили оборони використали усю наявну зброю для удару по полігону окупантів на Херсонщині, куди приїхали військовослужбовці ЗС РФ, щоб "подивитися, як будуть "зачищати" Кринки". Під прицілом українських захисників опинилися штурмові групи РФ, які проводили тренування.