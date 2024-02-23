РФ угрожала сбить французский самолет над Черным морем, — Минобороны Франции

По словам Себастьяна Лекорню, самолет находился в международной зоне, поэтому не нарушал воздушного пространства РФ.

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Франция заявила об угрозах со стороны представителей РФ сбивать самолеты НАТО над Черным морем во время патрулирования восточного фланга Альянса. Такое заявление сделал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Об этом сообщает RTL.

Глава оборонного ведомства заявил, что самолет находился в международной зоне, поэтому не нарушал воздушного пространства РФ. Он также напомнил о случае, который произошел несколько месяцев назад в бухте Сены у границы французских территориальных вод, где российский корабль бросил якорь. По словам Лекорню, это, возможно, было сделано, чтобы запугать Францию.

Еще он сказал, что, очевидно, европейская безопасность требует победы Украины, в противном случае архитектура безопасности Европы будет другой.

Фото: radioclassique.fr | Себастьян Лекорню

"Поведение России в 2024 году уже совсем не то, что мы пережили в 2022 году. Это можно объяснить тем, что Россия находится в затруднительном положении на поле боя", — отметил он.

Напомним, что обозреватель Александр Коваленко рассказал, сколько еще нужно сбить российских самолетов, чтобы устранить угрозу КАБов.

Также сообщалось, что в ГУР объяснили, сколько боевых самолетов РФ действует на фронте и по каким целям они наносят удары.

Аналитик также объяснил, почему ВСУ начали эффективнее уничтожать российские самолеты. По его словам, у Украины есть необходимые инструменты.