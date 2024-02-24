"Примут гораздо более жесткий закон": побывавший в плену боец ВСУ рассказал о мобилизации

По словам военнослужащего Максима Колесникова, важным аспектом для людей, которые сейчас воюют, является понимание демобилизации.

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Верховная Рада примет более жесткий закон о мобилизации в Украине, если произойдет прорыв фронта. Об этом заявил украинский военнослужащий, который побывал в российском плену, Максим Колесников в подкасте "Громадського радіо".

Колесников считает, что новый закон может быть не принят. Так, в нем слишком много замечаний.

"Я знаю, каким он будет. Закон, который сейчас подан, не будет принят. Он будет отозван, потому что в нем слишком много замечаний. Постараются его как-то замутить, чтобы не принять. Таков у меня прогноз. В ближайшие месяцы этот закон принят не будет", — сказал он.

При этом Колесников сказал, что Верховная Рада может принять более жесткий законопроект, если произойдет прорыв фронта. Тогда политики поймут, что их жизни угрожают россияне, который будут прорываться к Киеву.

"Примут гораздо более жесткий закон, чем был в первом чтении, но это произойдет в случае прорыва фронта. Тогда, когда наши уважаемые депутаты, представители центральной исполнительной власти, поймут, что их жизни угроза, россияне прорываются и идут на Киев, а им надо бежать со своих удобных кресел. Именно в тот день мгновенно будет принят жесткий законопроект о мобилизации", — сказал он.

Также он заявил, что важным аспектом для людей, которые сейчас воюют, является понимание демобилизации.

"Одним и важным аспектом для воюющих является указание о каком-то понимании демобилизации для людей, которые на войне высокой интенсивности находятся уже годами. Люди хотят эту рамку увидеть", — сказал он.

Максим Колесников о мобилизации (смотреть с 30 минуты)

Напомним, что в Раде предложили разрешить украинцам снимать действия ТЦК. По словам народного депутата Александра Федиенко, "силовые" методы мобилизации не способствуют мотивации граждан служить в армии.