"Приймуть набагато жорсткіший закон": боєць ЗСУ, який побував у полоні, розповів про мобілізацію

За словами військовослужбовця Максима Колесникова, важливим аспектом для людей, які зараз воюють, є розуміння демобілізації.

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Верховна Рада ухвалить більш жорсткий закон про мобілізацію в Україні, якщо відбудеться прорив фронту. Про це заявив український військовослужбовець, який побував у російському полоні, Максим Колесніков у подкасті "Громадського радіо".

Колесніков вважає, що новий закон може бути не ухвалений. Так, у ньому занадто багато зауважень.

"Я знаю, яким він буде. Закон, який зараз подано, не буде ухвалено. Він буде відкликаний, тому що в ньому занадто багато зауважень. Постараються його якось замутити, щоб не ухвалити. Такий у мене прогноз. У найближчі місяці цей закон ухвалено не буде", — сказав він.

При цьому Колесніков сказав, що Верховна Рада може ухвалити жорсткіший законопроєкт, якщо відбудеться прорив фронту. Тоді політики зрозуміють, що їхньому життю загрожують росіяни, які прориватимуться до Києва.

"Ухвалять набагато жорсткіший закон, ніж був у першому читанні, але це станеться в разі прориву фронту. Тоді, коли наші шановні депутати, представники центральної виконавчої влади, зрозуміють, що їхньому життю загроза, що росіяни прориваються і йдуть на Київ, а їм треба тікати зі своїх зручних крісел. Саме того дня миттєво буде ухвалено жорсткий законопроєкт про мобілізацію", — сказав він.

Також він заявив, що важливим аспектом для людей, які зараз воюють, є розуміння демобілізації.

"Одним і важливим аспектом для тих, хто воює, є вказівка про якесь розуміння демобілізації для людей, які на війні високої інтенсивності перебувають уже роками. Люди хочуть цю рамку побачити", — сказав він.

Максим Колесніков про мобілізацію (дивитися з 30 хвилини)

Нагадаємо, що в Раді запропонували дозволити українцям знімати дії ТЦК. За словами народного депутата Олександра Федієнка, "силові" методи мобілізації не сприяють мотивації громадян служити в армії.