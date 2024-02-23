"Треба припинити ганебну практику": у Раді хочуть дозволити українцям знімати дії ТЦК, — нардеп

За словами народного депутата Олександра Федієнка, "силові" методи мобілізації не сприяють мотивації громадян служити в армії.

Related video

Народні депутати України внесли в законопроєкт про мобілізацію поправку, що дозволяє громадянам фіксувати на камеру протиправні дії співробітників Територіальних центрів комплектації (ТЦК). Про це сказав член оборонного комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко в коментарі LIGA.net.

Повідомляється, що в поточній версії законопроєкту пропонується закріпити на законодавчому рівні право на фото- і відеофіксацію дій представників ТЦК.

Важливо

Сирський проводить аудит військових: Арахамія розповів про перші результати (відео)

Федієнко зазначив, що не розуміє, чому на блокпостах стоять співробітники ТЦК у балаклавах і зі зброєю. За його словами, нещодавно його зупинила людина без будь-яких ознак, за якими її можна було б ідентифікувати.

"Працівник ТЦК — це особа військових, вони мають бути за формою, з ознаками ідентифікації, шеврони, прізвище, жетон", — сказав депутат.

На думку Федієнка, "силові" методи комплектації армії не сприяють мотивації суспільства.

"Треба припинити ганебну практику силою мобілізувати, виконуючи план", — заявив він.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін розповів про те, як військкомати можуть дурити громадян і змушувати їх підписувати мобілізаційне розпорядження. Він наголосив, що чоловіки, які мають право на відстрочку від мобілізації, можуть служити лише за власним бажанням.

Своєю чергою юрист Дмитро Дончак розповів, чи можуть військовозобов'язані, визнані обмежено придатними, служити на передовій. Він зазначив, що стосовно обмежено придатних існує заборона на службу в підрозділах, які фактично виконують наступальні дії, однак закон не передбачає заборони на службу в штабі, коли цей штаб перебуває на передовій.