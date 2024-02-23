"Надо прекратить позорную практику": в Раде хотят разрешить украинцам снимать действия ТЦК, – нардеп

По словам народного депутата Александра Федиенко, "силовые" методы мобилизации не способствуют мотивации граждан служить в армии.

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Народные депутаты Украины внесли в законопроект о мобилизации правку, позволяющую гражданам фиксировать на камеру противоправные действия сотрудников Территориальных центров комплектации (ТЦК). Об этом сказал член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко в комментарии LIGA.net.

Сообщается, что в текущей версии законопроекта предлагается закрепить на законодательном уровне право на фото- и видеофиксацию действий представителей ТЦК.

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Федиенко отметил, что не понимает, почему на блокпостах стоят сотрудники ТЦК в балаклавах и с оружием. По его словам, недавно его остановил человек без каких-либо признаков, за которым его можно было бы идентифицировать.

"Работник ТЦК – это лицо военных, они должны быть по форме, с признаками идентификации, шевроны, фамилия, жетон", – сказал депутат.

По мнению Федиенко "силовые" методы комплектации армии не способствуют мотивации общества.

"Надо прекратить позорную практику силой мобилизовать, выполняя план", — заявил он.

Напомним, адвокат Роман Симутин рассказал о том, как военкоматы могут обманывать граждан и заставлять их подписывать мобилизационное распоряжение. Он подчеркнул, что мужчины, имеющие право на отсрочку от мобилизации, могут служить только по собственному желанию.

В свою очередь юрист Дмитрий Дончак рассказал, могут ли военнообязанные, признанные ограничено годными, служить на передовой. Он отметил, что в отношении ограниченно годных существует запрет на службу в подразделениях, которые фактически выполняют наступательные действия, однако закон не предусматривает запрета на службу в штабе, когда этот штаб находится на передовой.