"Шойгу — балабол": российские военные подтвердили пребывание ВСУ в Крынках (видео)

Во время боев в Крынках на левом берегу Херсонской области украинские военные пленили российских оккупантов. Те в свою очередь на видео подтвердили присутствие ВСУ в населенном пункте и опровергли ложь министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Related video

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о захвате оккупантами Крынок на левом берегу Херсонской области 21 февраля, однако в Силах обороны эту информацию называют неправдивой. 25 февраля морские пехотинцы 35-й бригады ВСУ опубликовали видео с пленными россиянами, которые говорят, что ВСУ находятся в Крынках.

"Свеженькое утреннее приветствие из Крынков от стаи пленных червей, "принятых вместе" Воинами-морпехами 88 отдельного бата 35 бригады Морской пехоты ВСУ", — говорится в сообщении.

В ролике российский военнопленный держит в руках флаг украинской бригады и заявляет, что ВСУ находятся в Крынках, а "Шойгу — балабол".

"И да, конечно нас в Крынках нет", — добавили украинские бойцы.

Шойгу заявил о захвате Крынок: что известно

21 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с российским президентом Владимир Путиным заявил о якобы захвате Крынок в Херсонской области и зачистке населенного пункта от украинских военных. Однако в Силах обороны сразу заявили, что это сообщение не соответствует действительности. Зато штурмовые действия россиян не имеют успеха на левобережье Днепра.

В тот же день директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что заявление Шойгу — ложь. По его словам, это даже вызвало недоумение среди российских военкоров.

Напомним, 23 февраля представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные продолжают постепенно расширять свой плацдарм в этом районе.