Идут в ва-банк с наступлением: почему у РФ становится больше устаревших танков на поле боя

Все чаще на фронте ВС РФ используют немодернизированные Т-62 и Т-55, и если раньше это было только на 2-3 линии, то сейчас они идут на штурм. Такими темпами потерь у врага могут иссякнуть даже огромные советские запасы, считают журналисты.

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Россия начала использовать на поле боя старые танки по типу Т-62 и Т-55 в конце 2022 и летом 2023 годов соответственно. Если в начале они использовались на 2-3 линии, то сейчас оккупанты их бросают на штурм. Издание Defense Express объяснило, почему так делают ВС РФ.

В ходе наступления на Авдеевском направлении российские войска начали бросать на штурм немодернизированные танки Т-62, а позже на Роботинском направлении засветились Т-55, которые получили только "мангалы", которые не помогли от украинских дронов. Ранее РФ добавляла на старые танки хотя бы динамическую защиту "Контакт-1".

Часть техники в РФ хранится под открытым небом

Увеличение количества Т-62 и Т-55 на поле в издании называют очевидным признаком, что они несут высокие потери в танках, а также неспособность России выпускать с производственных предприятий достаточного количества машин для пополнения потерь. Также у врага постепенно исчерпываются складские запасы бронетехники. Подобные проблемы есть и с БМП, потому что ВС РФ все чаще используют тягачи МТ-ЛБ в роли боевых машин пехоты.

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Советский Союз наштамповал тысячи танков, но на хранении осталось не такое большое количество техники. Открытым вопросом остается, сколько из машин подлежат восстановлению, и сколько из них идут на донорство запчастей. Авторы приводят данные ресурса "Военный прорицатель", которые по состоянию на август 2023 года насчитали 219 Т-55 на хранении, из которых около сотни уже снято с хранения. Танков Т-62 у РФ больше, около 800 на хранении и еще 600 восстановлено. Враг может восстанавливать и модернизировать около 20 Т-62 в месяц. Вероятно, из-за низких темпов модернизации РФ и начала их бросать в бой без дооснащения.

Другой OSINT-аналитик High_Marsed проанализировал запасы танков Т-80У и Т-80УД, которые находились на вооружении 4 танковой дивизии. На складах в РФ осталось лишь несколько десятков Т-80У, которые могут оказаться непригодными для возвращения в строй. 4 танковая дивизия имела большие потери за время полномасштабной войны, поэтому Т-80У очень редко встречаются в сводках по потерям.

Т-80УД на складах РФ находится до 170 единиц, но их можно только пустить на запчасти. Дизельный двигатель 6ТД — это харьковская разработка, поэтому оккупанты не имеют запаса для восстановления таких машин. Поэтому 1 танковая армия использует Т-80БВ. Их в России больше, но масштабы потерь все равно могут подвести к ситуации, когда в РФ исчерпаются запасы СССР.

В итоге авторы считают, что Владимир Путин идет в ва-банк, чтобы перед выборами захватить как можно больше украинской территории. Однако ценой такого желания может стать существенное сокращение наступательных возможностей уже через несколько месяцев.

Напомним, 23 февраля партизаны АТЕШ зафиксировали партию танков Т-62 возле железнодорожной станции во временно оккупированной Евпатории.

16 февраля СМИ писали, что РФ отправила на фронт обновленные Т-80БВМ образца 2023 года.