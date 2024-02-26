Йдуть у ва-банк із наступом: чому в РФ більшає застарілих танків на полі бою

Все частіше на фронті ЗС РФ використовують немодернізовані Т-62 і Т-55, і якщо раніше це було тільки на 2–3 лінії, то зараз вони йдуть на штурм. Такими темпами втрат у ворога можуть вичерпатись навіть величезні радянські запаси, вважають журналісти.

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Росія почала використовувати на полі бою старі танки по типу Т-62 і Т-55 наприкінці 2022 і влітку 2023 років відповідно. Якщо на початку вони використовувались на 2–3 лінії, то зараз окупанти їх кидають на штурм. Видання Defense Express пояснило, чому так роблять ЗС РФ.

Під час наступу на Авдіївському напрямку російські війська почали кидати на штурм немодернізовані танки Т-62, а пізніше на Роботинському напрямку засвітились Т-55, які отримали тільки "мангали", які не допомогли від українських дронів. Раніше РФ додавала на старі танки бодай динамічний захист "Контакт-1".

Частина техніки у РФ зберігається під відкритим небом

Збільшення кількості Т-62 і Т-55 на полі у виданні називають очевидною ознакою, що вони зазнають високих втрат у танках, а також нездатність Росії випускати із виробничих підприємств достатню кількість машин для поповнення втрат. Також у ворога поступово вичерпуються складські запаси бронетехніки. Подібні проблеми є і з БМП, бо ЗС РФ все частіше використовують тягачі МТ-ЛБ в ролі бойових машин піхоти.

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Радянський Союз наштампував тисячі танків, але на зберіганні залишилась не така велика кількість техніки. Відкритим питанням залишається, скільки з машин підлягають відновленню, і скільки з них йдуть на донорство запчастин. Автори наводять дані ресурсу "Військовий віщун", які станом на серпень 2023 року нарахували 219 Т-55 на зберіганні, з яких приблизно сотню вже знято зі зберігання. Танків Т-62 у РФ більше, приблизно 800 на зберіганні і ще 600 відновлено. Ворог може відновлювати і модернізувати приблизно 20 Т-62 на місяць. Ймовірно, через низькі темпи модернізації РФ і почала їх кидати в бій без дооснащення.

Інший OSINT-аналітик High_Marsed проаналізував запаси танків Т-80У і Т-80УД, які перебували на озброєні 4 танкової дивізії. На складах у РФ залишилось лише кілька десятків Т-80У, які можуть виявитись непридатними для повернення у стрій. 4 танкова дивізія мала великі втрати за час повномасштабної війни, тому Т-80У дуже рідко зустрічаються у зведеннях по втратах.

Т-80УД на складах РФ знаходиться до 170 одиниць, але їх можна лише пустити на запчастини. Дизельний двигун 6ТД — це харківська розробка, тому окупанти не мають запасу для відновлення таких машин. Відтак 1 танкова армія використовує Т-80БВ. Їх у Росії більше, але масштаби втрат все одно можуть підвести до ситуації, коли у РФ вичерпаються запаси СРСР.

У підсумку автори вважають, що Володимир Путін йде у ва-банк, щоб перед виборами захопити якнайбільше української території. Проте ціною такого бажання може стати суттєве скорочення наступальних можливостей вже за кілька місяців.

Нагадаємо, 23 лютого партизани АТЕШ зафіксували партію танків Т-62 біля залізничної станції в тимчасово окупованій Євпаторії.

16 лютого ЗМІ писали, що РФ відправила на фронт оновлені Т-80БВМ зразка 2023 року.