"Кентавр" - истребитель танков: армия Испании получит улучшенные машины VRC-105

Помимо улучшения вооружения и защиты, модернизация Centauro включает меры по приобретению запасных частей и техническому обслуживанию, что обеспечивает долговечность и оперативную готовность техники.

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Испанская армия объявила о значительных инвестициях в модернизацию парка разведывательных и боевых машин VRC-105 Centauro. Модернизированные истребители танков с колесной формулой 8х8 является современным и надежным вооружением в арсенале сухопутных сил армии Испании. О подробностях инициативы рассказали 26 февраля обозреватели Army Recognition.

"Контракты на сумму 5,3 и 3,5 млн евро соответственно означают ключевой шаг в плане непрерывного совершенствования военной техники, направленного на то, чтобы испанские вооруженные силы оставались на переднем крае технологий и операционной эффективности", — говорится в публикации.

Машина VRC-105 Centauro состоит на вооружении подразделений территориальной обороны и тактической разведки. Она оснащена 105-мм нарезным орудием производства итальянской компании OTO Melara, которое способно вести огонь стандартными боеприпасами НАТО, используемыми в пушках L7 и M68, включая подкалиберные бронебойные снаряды (APFSDS), и обладает впечатляющей огневой мощью.

Испанские бронемашины Centauro

Боевая машина оснащена коаксиальным 7,62-мм пулеметом MG 42/59 слева от основного вооружения, с возможностью установки 7,62-мм или 12,7-мм пулемета на крыше башни для противовоздушной обороны.

Корпус и башня Centauro, выполненные из цельносварной стальной брони, защищают экипаж из четырех человек — водителя, командира, наводчика и заряжающего — от огня стрелкового оружия и осколков снарядов. В лобовую проекцию машина выдерживает попадания 20-мм снарядов и защищает от атак калибра 12,7 мм по всему периметру.

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Обозреватели отмечают, что модернизация, проводимая испанской армией, не ограничивается улучшением вооружения и защиты. Недавние тендерные процедуры также включают меры по приобретению запасных частей и техническому обслуживанию, что обеспечивает долговечность и оперативную готовность Centauro. Также часть средств выделят на закупку 105-мм боеприпасов.

Кроме того, особое внимание уделяется совершенствованию систем технического зрения машины для повышения возможностей обнаружения, распознавания и идентификации целей на расстоянии.

Вместе с тем испанская армия начала процесс замены машин Centauro B1, находящихся на вооружении уже два десятилетия. В настоящее время в парке армейцев находятся 84 таких машин.

Ранее сообщалось, что армия Италии получит особую версию танка Leopard 2, которая будет иметь ряд локализованных деталей. Танк Leopard 2A8IT имеет маркировку IT, что означает использование в конструкции итальянских деталей.