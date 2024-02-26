Отстают на 20 лет: РФ не имеет даже концепции истребителя 6 поколения

В российской академии наук говорят, что они "размышляют" над концепцией самолета следующего поколения. Также отмечается, что он становится дороже, тяжелее и технологичнее.

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В мире существует как минимум 4 проекта разработки истребителей 6 поколения, но среди них нет РФ. Однако боевой самолет следующего поколения может появиться в 2050 году. Об этом написал академик РАН Евгений Федосов в государственном агентстве ТАСС.

Сейчас в России нет даже концепции истребителя следующего поколения, пока РАН над ней "размышляет". Идет обмен опытом с военными специалистами и ведут поисковые исследования. Федосов также назвал тенденцию, что чем сложнее становится самолет, тем он становится тяжелее. А затем истребитель становится дороже.

"Такой самолет должен появиться где-то к 2050 году, но уже сейчас нужно понять, какими станут вооруженные конфликты будущего", — заявляет Федосов.

FCAS — совместный проект Германии, Франции и Испании

В Defense Express добавляют, что Россия очень отстает от передовых стран, которые уже имеют не только концепции, но и прототипы самолетов. В частности есть проекты:

США NGAD и F/A-XX;

Британия, Япония и Италия с проектом Tempest;

Германия, Франция и Испания — FCAS;

Китай — проект не имеет публично известного названия.

Важно

Программа NGAD. Истребитель 6 поколения стал еще на шаг ближе

Поэтому эксперты приходят к выводу, что в РФ не могут начать реальную разработку, поскольку нет утвержденного задания. Уже сейчас отставание от других стран в России составляет как минимум 10-20 лет. Тот же истребитель FCAS должен подняться в небо уже через 6 лет — в 2030 году, а вступить в эксплуатацию в 2040. Однако Кремль имеет еще один "козырь в рукаве": они могут назвать любую разработку самолетом 6 поколения. Они уже так сделали с ракетами "Кинжал" и "Циркон", которые называют гиперзвуковым оружием.

Концепт истребителя Tempest Фото: Ministry of Defence

Напомним, эксперты раскрыли, какие возможности будет иметь истребитель 6 поколения NGAD вместе с беспилотниками.

14 декабря СМИ писали, что поставки истребителя Tempest начнутся уже с 2035 года.