Відстають на 20 років: РФ не має навіть концепції винищувача 6 покоління

В російській академії наук кажуть, що вони "розмірковують" над концепцією літака наступного покоління. Також зазначається, що він стає дорожчим, важчим і технологічнішим.

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У світі існує щонайменше 4 проєкти розробки винищувачів 6 покоління, але серед них немає РФ. Проте бойовий літак наступного покоління може зʼявитись у 2050 році. Про це написав академік РАН Євген Федосов у державній агенції ТАСС.

Наразі у Росії немає навіть концепції винищувача наступного покоління, наразі РАН над нею "розмірковує". Йде обмін досвідом з військовими спеціалістами і ведуть пошукові дослідження. Федосов також назвав тенденцію, що чим складнішим стає літак, тим він стає важчими. А відтак винищувач стає дорожчим.

"Такий літак повинен з’явитися десь до 2050 року, але вже зараз потрібно зрозуміти, якими стануть збройні конфлікти майбутнього", — заявляє Федосов.

FCAS - спільний проєкт Німеччини, Франції і Іспанії

У Defense Express додають, що Росія дуже відстає від передових країн, які вже мають не тільки концепції, але й прототипи літаків. Зокрема є проєкти:

США NGAD і F/A-XX;

Британія, Японія і Італія з проєктом Tempest;

Німеччина, Франція і Іспанія — FCAS;

Китай — проєкт не має публічно відомої назви.

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Програма NGAD. Винищувач 6 покоління став ще на крок ближчим

Відтак експерти приходять до висновку, що у РФ не можуть розпочати реальну розробку, оскільки немає затвердженого завдання. Вже зараз відставання від інших країн у Росії складає як мінімум 10-20 років. Той самий винищувач FCAS має здійнятись у небо вже за 6 років — у 2030 році, а вступити в експлуатацію у 2040. Проте Кремль має ще один "козир у рукаві": вони можуть назвати будь-яку розробку літаком 6 покоління. Вони вже так зробили з ракетами "Кинджал" і "Циркон", які називають гіперзвуковою зброєю.

Концепт винищувача Tempest Фото: Ministry of Defence

Нагадаємо, експерти розкрили, які можливості матиме винищувач 6 покоління NGAD разом з безпілотниками.

14 грудня ЗМІ писали, що постачання винищувача Tempest почнеться вже з 2035 року.