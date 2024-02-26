Глобальная атака: Путин использует единственное оружие против всего мира, — Минобороны Британии

По данным британской разведки, Россия продолжит использовать энергетику в качестве оружия для достижения глобальной экономической выгоды и политического влияния.

Related video

На протяжении двух лет полномасштабной войны в Украине Россия пыталась использовать энергетику в качестве главного оружия. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным сводки, атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру привели к широкомасштабному дефициту электроэнергии по всей стране, в то время как президент России Владимир Путин использовал энергетическую стратегию для нарушения безопасности по всему миру.

"Сокращая потоки газа в Европу, ограничивая трубопроводный экспорт и изменяя условия оплаты, Путин стремился подорвать единство всей Европы против незаконной войны, которую ведет Россия", — говорится в сообщении.

Согласно информации от британской разведки, вероятно, что использование Россией энергетики в качестве оружия останется одним из инструментов принуждения.

"Весьма вероятно, что Россия продолжит использовать энергетику в качестве оружия для достижения глобальной экономической выгоды и политического влияния, что означает связь между энергетикой, безопасностью, политическими и военными целями", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, в марте 2023 года Всемирный банк и Европейская Комиссия оценили потребности Украины на восстановлении в размере 411 млрд долларов.

3 января 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине нужно более 37 млрд долларов внешнего финансирования на этот год. Руководитель правительства назвал лидеров поддержки, которые остаются неизменными. Это Европейский Союз, Канада, США, Япония, МВФ, Великобритания, Всемирный банк. Он выразил надежду, что ритмичная, своевременная и стабильная помощь партнеров будет продолжаться и в дальнейшем.