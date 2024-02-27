Используются на территории РФ: Украина производит аналоги "Шахедов", — Минстратегпром

По словам Александра Камышина, в этом году у Киева не меньше возможностей для производства аналогов иранских беспилотников, чем у Москвы.

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Украина приводит аналоги беспилотных летательных аппаратов Shahed-131/136 и использует их для атак по территории Российской Федерации. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона.

"Украинские "Шахеды" есть: есть аналоги 131-го "Шахеда", аналоги 136-го", — рассказал министр.

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Как отмечает Камышин, под аналогом имеется ввиду аппарат с равным количеством взрывчатки, такими же техническими параметрами и дальностью полета.

По его словам, на 2024 год у Украины есть возможности для производства таких дронов не меньше, чем у России.

"То, что вы сегодня видите, когда горит в России — это произведенные в Украине дроны", — сказал глава Минстратегпрома.

Напомним, по информации The New York Times от 20 декабря, некоторые представители Министерства обороны США хотят, чтобы Украина сосредоточилась на развитии собственного военно-промышленного комплекса.

Ранее, 7 декабря в The Wall Street Journal также сообщали, что Киев просит Запад о помощи в налаживании собственного производства оружия. Среди тех компаний, с которыми уже обсуждаются вопросы открытия производств на территории Украины, — немецкий концерн Rheinmetall, британская компания BAE Systems и турецкий Baykar.