"Ключевые бои еще впереди": командир ВСУ рассказал о подготовке добровольцев к войне (видео)

Сейчас Украине, утверждает командир батальона БПЛА Юрий Федоренко, нужны резервы, поскольку война приближается к экватору.

Related video

Время подготовки новобранцев в ВСУ может занимать от 30 до 45 дней в зависимости от специальности. В батальоне БПЛА "Ахиллес" нужны люди с разными умениями. Об этом заявил "24 каналу" командир батальона Юрий Федоренко.

По его словам, чем больше добровольцев, тем больше у тех, кто воюет уже два года, отдохнуть и увидеть свои семьи.

"Также нам необходимо сформировать резерв. Кроме того, каждый должен осознать, что война сейчас не идет к своему завершению. Война, возможно, сейчас приближается к экватору. Вероятно, ключевые бои еще впереди", – сказал он.

Федоренко отметил, что в его батальоне нужны люди различных специальностей. От техников и операторов дронов до водителей и связистов.

По его словам, во время подготовки гражданского обучают основам военного дела. Например, как пользоваться огнестрельным оружием, тактике ведения боевых действий, тактической медицине и прочему. Время подготовки может занимать от 30 до 45 дней.

"Только после этого вы попадаете в боевое подразделение. Еще минимум две – три недели вы проходите стажировку с боевыми расчетами и потихоньку втягиваетесь в боевую работу. То есть ориентировочно через три месяца вы станете полноценно боевой единицей, которая самостоятельно сможет выполнять боевые задачи", — сказал Федоренко.

Юрий Федоренко о подготовке добровольцев (смотреть с 31 минуты)

Напомним, генерал СБУ предположил, откуда РФ узнала планы наступления ВСУ. Виктор Ягун уверен, что информация о контрнаступлении ВСУ попала в РФ после масштабной утечки информации в США.

Также сообщалось, что в Часовом Яру ВСУ проводят инженерные работы. Российские оккупанты пытаются атаковать "как в лоб, так и по флангам" с использованием различных штурмовых отрядов.