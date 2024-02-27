ФСБ заявила о предотвращении теракта с использованием отравляющего вещества в Запорожье (видео)

Оккупанты утверждают, что изъяли якобы разработанные в США препараты, которые применяются для создания химического оружия массового поражения. В ходе оперативных действий задержаны трое граждан Украины.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России утверждает, что предотвратила теракт, который готовился якобы "украинскими спецслужбами" с использованием аналога боевого отравляющего вещества в Запорожской области. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В российской спецслужбе утверждают, что в результате спецоперации задержали трех граждан Украины.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. Задержаны трое граждан Украины", — говорят в ЦОС.

Как отметили журналистам в ведомстве, якобы изъятые ФСБ РФ препараты применяются для "создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США".

В издании добавляют, что сейчас следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и ст. 205 (террористический акт) УК РФ.

На момент написания новости "губернатор" временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий пока не комментировал соответствующее заявление ФБС. Кроме того, украинская сторона, в частности глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, также не комментировал "предотвращение теракта" российскими спецслужбами.

Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ Российской Федерации, который "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.

Также 5 февраля СБУ разоблачила и ликвидировала разветвленную агентурную сеть ФСБ, проведя успешную спецоперацию, во время которой были одновременно задержаны 5 человек, которые активно работали в Одесской, Запорожской и Донецкой областях.