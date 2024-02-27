ФСБ заявила про запобігання теракту з використанням отруйної речовини на Запоріжжі (відео)

Окупанти стверджують, що вилучили нібито розроблені в США препарати, які застосовуються для створення хімічної зброї масового ураження. Під час оперативних дій затримано трьох громадян України.

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Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії стверджує, що запобігла теракту, який готувався нібито "українськими спецслужбами" з використанням аналога бойової отруйної речовини у Запорізькій області. Про це ТАСС розповіли у Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

У російській спецслужбі стверджують, що в результаті спецоперації затримали трьох громадян України.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації припинено спробу вчинення українськими спецслужбами терористичного акту в Запорізькій області з використанням аналога бойової отруйної речовини за класифікацією НАТО BZ. Затримано трьох громадян України", — кажуть у ЦГЗ.

Як зазначили журналістам у відомстві, нібито вилучені ФСБ РФ препарати застосовуються для "створення хімічної зброї масового ураження та розроблялися у США".

У виданні додають, що наразі слідчим управлінням ФСБ Росії порушено та розслідується кримінальна справа за ст. 355 (розробка, виробництво, накопичення, придбання чи збут зброї масової поразки) та ст. 205 (терористичний акт) КК РФ.

На момент написання новини "губернатор" тимчасово окупованої частини Запорізької області Євген Балицький поки не коментував відповідну заяву ФБС. Крім того, українська сторона, зокрема голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, також не коментував "запобігання теракту" російськими спецслужбами.

Нагадаємо, 16 лютого Служба безпеки України затримала агента ФСБ Російської Федерації, який "зливав" росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році.

Також 5 лютого СБУ викрила та ліквідувала розгалужену агентурну мережу ФСБ, провівши успішну спецоперацію, під час якої було одночасно затримано 5 осіб, які активно працювали в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.