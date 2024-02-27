Более 100 тонн гуманитарки: постпред Израиля в ООН выступил по случаю годовщины войны в Украине

Гилад Эрдан заявил, что сотни украинцев прошли лечение в израильских больницах. Теперь Израиль работает над развертыванием в Украине системы раннего предупреждения ракетных ударов и атак беспилотников.

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По случаю второй годовщины полномаштабной войны в Украине постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан во время заседания Генассамблеи 26 февраля заявил, что израильская сторона в первые недели полномаштабного вторжения предоставила Киеву более 100 тонн гуманитарного оборудования, а сотни украинских граждан прошли лечение в израильских больницах и центрах по реабилитации.

"Последние два года Израиль поддерживал украинский народ как в помощи на местах, так и в поддержке здесь, в Организации Объединенных Наций. Поддержка Украины – это моральный поступок, особенно для Израиля, который также пережил насильственное вторжение, а его граждане подверглись нападениям", — сказал дипломат, добавив что украинцы продолжают борьбу за свое существование.

По словам постпреда, два года назад Россия, в нарушение суверенитета своего соседа, вторглась в Украину, что привело к большим человеческим жертвам. Также Эрдан отметил, что Российская Федерация продолжает применять против Украины барражирующие боеприпасы и другие виды вооружения, которые получает от Ирана.

В этой связи Израиль готов предоставить Украине системы раннего предупреждения ракетных ударов и атак беспилотников.

"Израиль работает над тем, чтобы обеспечить Украину системой раннего предупреждения для защиты от ракетных ударов России и атак беспилотников", – пояснил Эрдан.

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Red alert в Украине: как именно будет работать израильская система раннего оповещения

Напомним, еще в начале июня прошлого года издание The Times of Israel опубликовало материал об израильских системах воздушного предупреждения, которая должна была быть развернута в Украине к сентябрю 2023. Тогда сообщалось, что система сначала будет работать в Киеве, а затем будет развернута и в других украинских городах.

Ранее сообщалось, в швейцарском Давосе израильскими представителями обсуждалась "Формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским. В диалоге приняли участие советники по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран.