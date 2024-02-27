Давят с пяти сторон. Какая сейчас ситуация на самых горячих участках фронта (карта)

Украинские военные испытывают дефицит боеприпасов, а у РФ есть поставки из КНДР. Поэтому ожесточенные бои продолжаются сразу на пяти направлениях.

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Российская армия после захвата Авдеевки продолжает наступление. Кроме этого, враг давит еще на нескольких направлениях одновременно. Фокус разобрался, какая ситуация на поле боя по состоянию на 27 февраля.

Украина имеет дефицит боеприпасов и личного состава. Россияне подпитываются корейскими ракетами и боеприпасами и проводят постоянную мобилизацию. Поэтому имеют возможность наступать сразу на нескольких направлениях.

Хотят выйти на оперативное пространство — Авдеевское направление

После захвата Авдеевки российские войска продолжают давить западнее города. За минувшие сутки они захватили Степное и Северное, а перед тем — Ласточкино. О выходе из населенных пунктов официально сообщил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. В утренней сводке от 27 февраля указывается, что военные отбили 19 атак в районе: Бердичев, Орловки, Северного, Первомайского и Невельского.

Продвижение ВС РФ на Авдеевском направлении по состоянию на 27 февраля Фото: deepstatemap.live

Аналитики DeepState отмечают, что российские войска хотят выйти на оперативное пространство после захвата Авдеевки.

"Если инженерно-фортификационные сооружения не появятся сегодня, то завтра их уже некому будет содержать", — подчеркивают аналитики.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Максим Жорин в своем телеграм-канале написал, что ситуация под Авдеевкой очень сложная, потому что оккупанты ведут наступательные действия и днем, и ночью. Основной удар идет по линии Бердичи-Орловка и в районе Красногоровки.

"Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты. Относительно действий украинских сил — и наша Третья штурмовая, и некоторые другие подразделения не только сидят в обороне, а воплощают контратакующие мероприятия", — написал Жорин.

Ранее военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко в комментарии Фокусу сообщил, что оккупанты имеют 60-80-тысячную группировку на Авдеевском направлении. Они продолжают наступать, в том числе из-за господства в воздухе тактической авиации.

Важно

ВСУ вышли из Ласточкино. Где продвигаются ВС РФ на Авдеевском направлении (карта)

Марьинское направление — ВСУ разбили колонну российской техники

Российские войска атакуют Новомихайловку на Марьинском направлении. Украинские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады разбили механизированную бригаду оккупантов. На кадре с беспилотника заметно более 20 единиц разбитой техники.

Десантники разбили колонну техники ВС РФ

Как отмечают в бригаде, российские войска ежедневно атакуют возле Новомихайловки. Часто враг использует бронетехнику, которая подвозит пехоту и прикрывает ее действия огнем из пушек и пулеметов. Несмотря на давление николаевские десантники отражают российские атаки. Защитники используют огонь артиллерии, ПТРК, минно-взрывные заграждения, ударные дроны и дроны со сбросами.

Ситуации возле Новомихайловки по состоянию на 1 февраля Фото: deepstatemap.live Ситуации возле Новомихайловки по состоянию на 27 февраля Фото: deepstatemap.live

Враг давит на Синьковку — Лимано-купянское направление

В сводке Генштаба от 26 февраля указывается, что российские войска на Купянском направлении 20 раз атаковали Синьковку. Цель оккупантов называлась еще в начале года — повторная оккупация Купянска — важного железнодорожного узла. Оттуда для ВС РФ открывается путь на Славянск в Донецкой области. К тому же Купянск разделен рекой Оскол, что будет удобной естественной линией обороны для врага, если они смогут продвинуться к городу.

Приблизительная линия соприкосновения на Купянском направлении 1 февраля Фото: deepstatemap.live Приблизительная линия соприкосновения на Купянском направлении 27 февраля Фото: deepstatemap.live

Запорожской направление — оккупантов уничтожают в Работино

Во время контрнаступления в 2023 году украинская армия вбила клин в российскую оборону на пути к Токмаку-Мелитополю. Сейчас территория размером примерно в 70 квадратных километров очень неудобна для ВС РФ, поэтому они пытаются выбить клин. По данным DeepState, столкновения продолжаются западнее и южнее Работиного.

Ситуация на работинском направлении, 1 февраля Фото: deepstatemap.live Ситуация на работинском направлении, 27 февраля Фото: deepstatemap.live

24 февраля украинские военные показали, как группа из четырех бойцов уничтожила 2 отделения оккупантов, а также взяли в плен 5 вражеских солдат.

Также 4 бойцов из бригады "Спартан" Гвардии наступления разбили вражескую колонну из трех бронетранспортеров и пехотой на броне. Они устроили засаду. Первый БТР подорвался на мине, второй — уничтожен из РПГ, а третий успел высадить пехоту, где завязался стрелковый бой. Огневая поддержка бойцов уничтожила остатки от живой силы ВС РФ. Бывают единичные случаи, когда россияне заходят в Роботино, но пока их уничтожают.

Российские войска стремятся выйти на Часов Яр — ситуация на Бахмутском направлении

Оккупанты активно применяют тактическую авиацию для бомбардировок Часового Яра. Для этого они сбрасывают авиабомбы КАБ-500. Начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш сообщил, что украинские защитники строят фортификационные сооружения в городе Часов Яр, потому что к нему приближаются оккупанты.

"Возле Часового Яра также проводились и проводятся инженерные работы, враг уже достаточно близко к этому населенному пункту. Однако эти инженерные укрепления, которые там есть, они не позволят врагу просто так осуществить "легкую прогулку". Конечно, мы будем бить врага по всем направлениям, из всего имеющегося вооружения, амуниции", — сказал Евлаш.

Бои на Бахмутском направлении по состоянию на 1 февраля Фото: deepstatemap.live Бои на Бахмутском направлении по состоянию на 27 февраля Фото: deepstatemap.live

В последнее время все чаще ВС РФ расстреливают украинских военных, которые сдаются в плен. Такие случаи происходят по всей линии фронта от Бахмутского направления до Работинского. Украина расследует все военные преступления.